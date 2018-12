Programación Sábado 15 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Hank Mobley

An aperitif

Don’t cry, just sigh

Clare Teal

Dream a little dream of me

The space I leave for you

Black coffee

Angela Avetisyan

The sleep of reason

Kuka

Lennie Tristano

Mean to me

I’ll see you in my dreams

There will never be another you

Nancy Wilson

If it’s the last thing I do

Easy living

The very thought of you

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6, R.348

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart

Credo de la Misa en Do mayor, K.66, “Dominicus”

Edith Mathis, soprano

Rosemarie Lang, contralto

Uwe Heilmann, tenor

Jan-Hendrik Rootering, bajo

Orquesta de la Radio de Leipzig / Coro de la Radio de Leipzig / Herbert Kegerl

Jan Carlstedt

Divertimento para oboe, violín, viola y chelo

Gregor Zubicky, oboe

Terje Tönnesen, violín

Lars Anders Tomter, viola

Truls Otterbech Mörk, chelo

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Sin palabras

Einojuhani Rautavaara (compositor finlandés, 1928-2917)

Sinfonia Nº8 “El viaje”

Orquesta Sinfonica de Nueva Zelandia / Pietari Inkinen

Roberto Carpio (compositor peruano, 1900-1985)

Triptico

Carmen Escobedo, piano

14.45

En directo desde el Metropolitan Opera House

Te invitamos a escuchar La traviata, de Giuseppe Verdi, protagonizada por la soprano Diana Damrau, el tenor Juan Diego Flórez y el barítono Quinn Kelsey. Yannick Nézet-Séguin dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan Opera.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Edvard Grieg

Cuarto movimiento – Lento. Presto al saltartello – del Cuarteto, op.27

Cuarteto de Cuerdas Oslo

Alberto Ginastera

“Los guerreros” del tríptico sinfónico Ollántay

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Cuesta

Marin Marais

Danzas de la Suite para viola da gamba y clave en si menor

Lawrence Dreyfus, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Alexander Tansman

Danza de la bruja

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourge, oboe

Michel Portal, clarinete

Amaury Wallesz, fagot

Pascal Rogé, piano

Jules Massenet

Música de ballet de la ópera El cid

Orquesta National Philharmonic / Richard Bonynge