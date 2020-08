Programación Sábado 15 de Agosto

00.00

Después del Concierto

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré Curioso (Pablo Milrud)

02.00

Frederick Delius

Brigg Fair: Una rapsodia inglesa

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Joseph Haydn

Cuarteto Nº55 en Re mayor, op.71, Nº2, Hob.III:70

Cuarteto Tátrai

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos para piano a cuatro manos, L.131

Michel Béroff – Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en Fa mayor, R.411/412

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Ambroise Thomas

“A vos jeux, mes amis … Partagez-vous mes fleurs! … Pale et blonde dort sous l’eau”, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Jean Philippe Rameau

Música de ballet de la ópera Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Arthur Grumiaux, violín

Clara Haskil, piano

Manuel Ponce

Suite para guitarra en la menor

Andrés Segovia, guitarra

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq.164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

David Oistraj, violín

Frida Bauer, piano

Jan Wanski (compositor polaco, 1805-1839)

Sinfonía en Sol mayor sobre temas de la ópera El campesino

Orquesta Filarmónica de Cámara de Poznan / Robert Satanowski

Capel Bond (compositor inglés, 1730-1790)

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Lili Boulanger

Himno al sol, para contralto, coro mixto y piano

Regine Böhm, mezzosoprano

Sabine Ebersprächer, piano

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia, piano

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot en Si bemol mayor (basado en la Sonata para cuerdas Nº4) (arr. Friedrich Berr)

Ensamble Wien-Berlin

07.00

Momentos Musicales

Joseph Haydn

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Hob.I:1

Cantilena / Adrian Shepherd

Albert Roussel

Divertimento para piano y quinteto de vientos, op.6

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourgue, oboe

Michel Portal, clarinete

Amaury Wallez, fagot

André Cazalet, corno

Pascal Rogé, piano

Nicolò Paganini

Primer movimiento (Introduzione. Andantino – Allegro marziale) del Concierto para violín y orquesta Nº3 en Mi mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Johannes Brahms

Tres danzas húngaras (orquestación de Andreas Hállen):

– Nº1 en sol menor

– Nº2 en re menor

-Nº3 en Fa mayor

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

George Frideric Handel

Concerto grosso en Sol mayor, op.6, Nº1

Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)