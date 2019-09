Programación Sábado 14 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Kenny Burrell y John Coltrane

Lyresto

Freight trane

Reneé Yoxon

Here we go again

Don’t go

One, two, three

New Generation Big Band

Cosmology

Hang up your hang ups

Lee Konitz, Brad Mehldau y Charlie Haden

‘Round midnight

Aretha Franklin

Don’t say you’re sorry again

Drinking again

Evil gal blues

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, “Emperador”

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

André Caplet

Marcha solemne para el centenario de la Villa Medici

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn

Giuseppe Verdi

Dos arias de la ópera La traviata

-“De’ miei bollenti spiriti”

-“Oh mio rimorse!”

Fernando de la Mora, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Charles Mackerras

Fanny Mendelssohn

Último movimiento de la Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Jean Françaix (compositor francés, 1912-1997)

Danzas exóticas

Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Richard Wagner

Tannhauser

Stephen Gould, tenor

Lise Davisen, soprano

Stephen Milling, bajo

Markus Eiche, barítono

Coro y Orquesta del Festival de Bayreuth / Valery Gergiev

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

William Byrd

The Barley Breake

Colin Tilney, virginal

Nicolò Paganini

“Minué” de El convento del Monte San Bernardo, para violín, coro y orquesta

Tarantella para violín y orquesta

Franco Mezzena, violín

Orquesta de Cámara de Génova / Antonio Plotino

Juan Carlos Moreno González (compositor paraguayo, 1911-1983)

Danza Nº1 y Danza Nº2

Chiara D’Orico, piano

Wojciech Kilar

Krzesany. Poema sinfónico sobre un tema montañés (1972)

Orquesta Nacioinal de la Radio de Polonia / (antóni) Antoni Witt

César Franck

Danzas lenta

Dominique Cornil, piano

Ludwig van Beethoven

Doce contradanzas para orquesta, (obra sin número de opus 14) WoO 14

Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi