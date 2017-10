Programación Sábado 14 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Eric Dolphy Quintet

Les

On Green Dolphin Street

Andrea Celeste y Andrea Pozza

You don’t know what love is

Blackbird

Black and blue

The Omar Hakim Experience

Transmigration

Walk the walk

Bud Powell Trío

When i fall in love

My heart stood still

Elogie

Annie Ross

Everything I’ve got belongs to you

Invitation to the blues

Lucky day

01.00

Tiempos Modernos

Vincenzo Bellini

“Obertura y fragmentos del acto primero” de la ópera Norma

Joyce di Donato, mezzosoprano

Joseph Calleja, tenor

Sondra Radvanovsky, soprano

Coro y orquesta del Metropolitan / Carlo Rizzi

Apertura de la actual temporada del Metroplolitan de Nueva York

25 de septiembre de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

William Byrd

Danzas inglesas

Ensamble de Metales Philarmonie de Estocolmo

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.40

Josef Suk, violín

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Max Reger

Suite Böcklin. Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Francisco Tárrega

Tres piezas para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 “Los salvajes y la Furstemberg” (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium ensamble

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, K.428

Cuarteto Bartók

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite op.66

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq.164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

07.00

En clave clásica (Sebastián Masci)

08.00

Algo más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán y Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de cartas (Sandra de la Fuente y Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de Sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23:00

Música para bailar

Andrea Ansalone

Las tres arias del Ballo Cavalieri

New London Consort / Philip Picket

André Messager

Música del ballet en dos actos Las dos palomas

Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París / Michel Quéval