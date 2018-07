Programación Sábado 14 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Louie Bellson

Kings Road Boogaloo

Sketches from National Gallery

Tiffany Austin

Baltimore Oriole

I may be wrong

I walk the line

Paradox

Subwayer

Milt Jackson

I waited for you

Good bait

Ernestine Anderson

Moanin’ low

Hooray for love

Tomorrow mountain

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Frédéric Chopin

Vals para piano Nº14 en mi menor, op. post

Vals para piano Nº16 en La bemol mayor, op. post

Vals para piano Nº15 en Mi mayor, op. post

Vals para piano Nº18 en Mi bemol mayor, op. post

Jean-Marc Luisada, piano

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera La battaglia di Legnano

Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Don Carlo, de Verdi, en una remasterización de la versión del 19 de mayo de 1971 en el Teatro Colón. El elenco estuvo encabezado por el tenor Pedro Lavirgen, el barítono Piero Capuccilli, el bajo Nicolai Ghiaurov, la soprano Rita Orlandi-Malaspina y la mezzosoprano Mirella Parutto Boyer, en tanto que la dirección estuvo a cargo de Gianandrea Gavazzeni.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Charles Valentin Alkan

Preludio para piano en Re Bemol mayor, op.31, N°3 (Danza en estilo antiguo)

Olli Mustonen, piano

Johann Herrmann Schein

Suite del Banquete musical

Ensamble Douce Mémoire / Denis Raisin-Dadre

Jón Leifs

Danzas islandesas, op.11

Orquesta Sinfónica de Islandia / Osmo Vänskä

Fritz Kreisler

Sarabanda y Rigodón (en el estilo de François Couperin)

Joshua Bell, violín

Paul Coker, piano

Morton Gould

“Tango” y “Guaracha” de la Sinfonietta latinoamericana

Morton Gould y su orquesta

Béla Bartók

“Seis danzas en ritmo búlgaro” del sexto libro de Microcosmos

György Sándor, piano