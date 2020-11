Programación Sábado 14 de febrero

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Sonny Stitt

Teapot

Afternoon in Paris

Blue mode

David Linx

Force of habit

One mile a day

You

Gary Willis

Disconnectivity

Meade Lux Lewis

Hammer chatter

You were meant to me

C-jam blues

Jill Barber

Petite fleur

Melancolia

N’oublie jamais

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos (arr. Carl Binder)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto Bessler-Reis

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia de Norfolk Nº1 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Edvard Grieg

Modos, op.73

Eva Knardahl, piano

Arnold Bax

From Dusk Till Down. Desde el ocaso hasta el amanecer. Música de ballet

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena/ James Levine

Dmitri Shostakovich

Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35

Evgeny Kissin, piano

Vassili Kan, trompeta

Moscow Virtuosi/ Vladimir Spivakov

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore, guitarra y orquesta en re menor, R.540

Norbert Blume, viola d’amore

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa / George Malcolm

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

07.00

Momentos Musicales

Joseph Haydn

Sinfonía Nº2 en Do mayor, Hob.I:2

Cantilena / Adrian Shepherd

Antonin Dvorák

Tres danzas eslavas para orquesta, op.46:

-Nº 7 en La mayor

-Nº8 en la menor

-Nº9 en mi menor

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink



Antonio Vivaldi

Sinfonía Nº1 en Do mayor, RV 719

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Louis Moreau Gottschalk

Tarantella célebre, op.67, Nº4 (arreglo de Sidney Lambert)

Barbara Richards, piano

Benjamin Britten

Tardes musicales. Soirées musicales (sobre temas de Rossini)Eduard National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.30

András Adorján, flauta

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)