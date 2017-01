Programación Sábado 14 de Enero

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Max Roach Quartet:

Straight no chaser (T.Monk)

Henry Street blues

Paul Marinaro:

That old black magic

I have dreamed

Devil may care

Al Di Meola:

In my life

She’s leaving home

If I fell

Anthony Branker:

Crystal angel

Diana Panton_

That old feeling

In the wee small hours

Isn’t this a lovely day

——————-

01.00

Tiempos Modernos

Igor Stravinsky

Cantos fúnebres en homenaje a Nicolai Rimsky Korsakov

Orquesta del Mariinsky / Valery Gergiev

Estreno de una partitura perdida de 1909 y recuperada en 2016

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Midori, violín

Orquesta de Filadelfia / Louis Langree

Kimmel Center Philadelphia, EEUU 03 de noviembre de 2016

02.00

Emanuelle Barbella (compositor italiano, 1718-1777)

Dúo Nº4 para dos mandolinas

Alison Stephens – Sue Mossop, mandolinas

Johannes Brahms

Obertura trágica en re menor, op. 81

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Victor Herbert (compositor irlandés, 1859-1924)

Cinco Piezas para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Heitor Villa-Lobos

Trío Nº1 en do menor

Trío Ahn

Alexander Scriabin

Cinco preludios op.16

Wanda Brauner, piano

Tielman Susato

Danzas de la colección Dancerye

Mandel Quartet

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Fritz Kreisle

Penas de amor y Alegrías de amor (arr. para piano de Rachmaninov)

Howard Shelley, piano

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Robert Schumann

Liederkreis para voz y piano, op.24 (selección)

Paul Eswood, contratenor

Nicholas McGegan, piano

Domenico Cimarosa

Selección de Sonatas para piano

Donatella Failoni, piano

Frank Bridge

Trío Nº2

Trío Borodin

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Ástor Piazzolla

Fuga y misterio

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, K.43

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº1, Sz 84

Isaac Stern, violín

Yefim Bronfman, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº1 en Re mayor

Ensemble 415 / Chiara Banchini

07.00

Momentos Musicales

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Liszt

Sonidos de fiesta, poema sinfónico Nº7, S.101

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clave y orquesta Nº2 en Sol mayor, K.107, Nº2 (Sobre una sonata de J. C. Bach)

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre melodías populares de Sussex para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

08.00

Georg Philip Telemann

Partita para flauta dulce y continuo Nº5 en mi menor, de Die kleine Kamermusik

Walter van Hauwe, flauta dulce

Wouter Möller, chelo

Glen Wilson, clave

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, “Americano”

Cuarteto Bartók

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán y Boris)

13.00

Sin palabras

Carlos Michans

Concierto para arpa y orquesta (2007)

Lavinia Meijer, arpa

Orquesta de cámara de Radio Holanda / Thierry Fischer

Franz Liszt

Sueño de amor N°3

Maurizio Baglini

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta, BWV 1043

Anne-Sophie Mutter, violín

Salvatore Accardo, violín

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Salvatore Accardo

14.00

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

18.00

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de cartas (Sandra de la Fuente y Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de Sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23:00

Música para bailar