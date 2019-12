Programación Sábado 14 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Darius Brubeck Quartet

Matt the cat

Dziekuje

Harry Connick Jr.

Anything goes

In the still of the night

You’d be so nice to come home to

Miramode Orchestra

Loco one

Raffaele Kohler y Mell Morcone

Drunk on the moon

Moon river

Anita O’Day

Love for sale

Lullaby of leaves

Rock’n roll blues

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Richard Wagner

La cabalgata de las Valkirias

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Henry Vieuxtemps

Cuarto movimiento del Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi

Joseph Joachim Raff

Cuarto de la Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.140

Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore, guitarra y orquesta en re menor, R.540

Norbert Blume, viola d’amore

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

Mijail Glinka

– Polonesa en Mi bemol mayor

– Rondo sobre un tema de la ópera Montescos y Capuletos de Bellini

– Tarantela en la menor

– Mazurca en Fa mayor

Valery Kamishov, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Sin Palabras

14.45

El Metropolitan Opera House en directo de Nueva York

Te invitamos a escuchar La dama de pique, de Chaikovsky. El elenco está encabeza por la soprano Lise Davidsen, el tenor Yusif Eyvazov, el barítono Igor Golovatenko, la mezzosoprano Larissa Diadkova, y el barítono Alexey Markov. Vasily Petrenko dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan Opera.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Anónimo

“Stela splendens”, danza del Libro Rojo de Montserrat

Ensamble Micrologus

Capella de Música de Santa María del Mar

Henry Purcell

Música de ballet de la semi ópera La profetisa o La historia de Diocleciano

Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von der Goltz

Manuel Infante

Danzas andaluzas para dos pianos

Dúo de pianos Moreno-Capelli

Walter Zimmermann (1949)

Seis danzas campesinas extraviadas

Capella Augustina / Andreas Spering

Grabado en vivo en el Palacio de Augustburg, Brül, Alemania, el 16 de agosto de este año