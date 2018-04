Programación Sábado 14 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Dexter Gordon

McSplivens

The backbone

Patricia Barber

Code cool

The wind song

Devil’s food

The Bryan Lynch / Eddie Palmieri Project

Nº 7

Joe Pass

I thought about you

Good bait

Keely Smith

There will never be another you

Someone to watch over me

Prisoner of love

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

George Gershwin

Poema sinfónico Un americano en París

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Ottorino Respighi

Seis piezas para niños para piano a cuatro manos

Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor, K.136

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Franz Danzi (compositor alemán 1763-1826)

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.30

András Adorján, flauta

Orquesta de Cámara de Múnich / Hans Stadlmair

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

13.30

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

André Campra

Suite de la ópera-ballet La Europa galante

Solistas vocales

La Petite Bande / Gustav Leonhardt