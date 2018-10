Programación Sábado 13 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

John Coltrane y Paul Quinichette

Sunday

Cattin’

Gregory Porter

Don’t lose your steam

More than a woman

French African Queen

Tam de Villiers Fourtet

Plato’s cave

Antonio Carlos Jobim

Chega de saudade

Desafinado

Samba de uma nota só

Helen O’Connell

Ain’t misbehavin

I’ve got the world on a string

They can’t take that away from me

Blue and broken hearted

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Frédéric Chopin

Cuatro estudios para piano, op. 25: Nº1 en Do mayor, Nº2 en la menor, Nº3 en Mi mayor y Nº4 en do sostenido menor

Vladimir Ashkenazy, piano

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, chelo y clave en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Gioachino Rossini

Obertura de Semiramide

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Manuel de Falla

Danza ritual del fuego de “El amor brujo” e Interludio y Danza de “La vida breve”

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Kenneth Jean

Johannes Brahms

Danza húngara Nº7 en La mayor

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

Emmerich Kálmán

La Condesa Maritza, opereta

Anneliese Rothenberger, soprano

Nicolai Gedda, tenor

Kurt Böhme, bajo

Coro de la Ópera de Baviera

Orquesta Sinfónica Graunke / Willy Mattes

Grabación del año 1972

Franz Lehár

El país de las sonrisas, opereta

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Nicolai Gedda, tenor

Erich Kunz. barítono

Coro y Orquesta Filarmonica de Londres / Otto Ackermann

Grabación del año 1953

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Philip Feeney

Selección del ballet “Drácula”

Northern Ballet Theatre Orchestra – John Pryce-Jones