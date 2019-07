Programación Sábado 13 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Torvaldo e Dorliska

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondó para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, K.382

Jenö Jandó, piano

Concentus Hungaricus / Matyás Antal

Charles Gounod

Primer movimiento de la Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier

Henryk Wieniawski

Tercer movimiento del Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Jascha Heifetz, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / John Barbirolli

Manuel de Falla

-Danza del molinero, del ballet El sombrero de tres picos

-Danza final del ballet El sombrero de tres picos

-Introducción y Danza española Nº2 de la ópera La vida breve

Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París / Roberto Benzi

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera

Te invitamos a escuchar Fierabrás, de Schubert, tal como fue representada en Viena en 1988. El elenco estuvo encabezado por el tenor Josef Protschka(Fierabrás), la soprano Karita Mattila (Emma), la soprano Cheryl Studer (Florinda), la mezzo soprano Brigitte Balleys (Maragond) y el bajo Robert Holl (Carlomango), entre otros. Claudio Abbado estuvo al frente de la Orquesta de Cámara de Europa.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Erasmus Widman

Danzas y gallardas

Colegium Terpsícore / Fritz Neumayer

Antonio Soler

Fandango

Andreas Staier, clave

Mijail Glinka

Jota aragonesa

Orquesta Sinfónica de Londres / Charles Mackerras

Albert Roussel

“Danza a orillas del arroyo”, Nº1 de Rústicas, op.5

Eric Parkin, piano

Joseph Canteloube

Seis bourées de Canciones de Auvernia

Victoria de los Ángeles, soprano

Orquesta de los Conciertos Lamoureux / Jean-Pierre Jacquillat

Antonio Bibalo (1922-2008)

“La estrella de cine con una boquilla de oro (Un ragtime convencional)”, de Piano “solo” en la noche

Geir Henning, piano