Programación Sábado 13 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Todos los viernes de verano, estamos dedicando la Trasnoche Jazz a revivir los conciertos que conformaron la grilla del ciclo 2017 de Jazz en la 96.7. En la trasnoche de hoy, vamos a recordar el concierto que el 28 de junio del año pasado, ofreció en el auditorio de la radio la PORTEÑA JAZZ BAND, la legendaria big band argentina, en el marco de los festejos de su aniversario Nº50.

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Arnold Bax

Obertura para una comedia picaresca

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Heinz Holliger, oboe

I Musici

Richard Wagner

Preludio y final de la ópera “Parsifal”

Jonas Kaufmann, tenor

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House / Daniele Gatti

08.00

Robert Schumann

Piezas de fantasía, op.73

Jan Vogler, chelo

Helene Grimaud, piano

Vasily Kalinnikov

Sinfonía Nº2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Georg Philipp Telemann

Conclusión para trompeta, oboe, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Bernard Gabel, trompeta

Jacques Chambon, oboe

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

09.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Do mayor, op.76, Nº3, ”El Emperador”

Cuarteto Amadeus

Bill Evans

Nardis

How deep is the ocean

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

10.00

Sergei Rachmaninov

Variaciones sobre un tema de Corelli, op.42

Vladimir Ashkenazy, piano

Hugo Alfvén

Un cuento del Archipiélago, op.20

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Neeme Järvi

Franz Krommer

Partita para vientos en Si bemol mayor, op.45, Nº1

Ensamble Josef Triebensee

11.00

Leopold Kozeluch (1747-1818)

Concierto para piano y orquesta N°6 en Do mayor

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / Howard Shelley

Jacques Ibert

Suite de la música incidental para El jardinero de Samos

Erwartung Ensemble

Vincenzo Bellini

Escena de Beatrice del primer acto de Beatrice di Tenda

Pretty Yende, soprano

Coro del Teatro Municipal de Piacenza

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Marco Armiliato

Ernesto Nazareth

Eponima, vals para piano

Luis Ascot, piano

12.00

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.10, N°3

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Carlos Chávez

Paisajes mexicanos

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

13.00

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.81

Hae-won Chang, piano

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77

Steven Isserlis, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Andrew Litton

14.00

Sin palabras

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Fa mayor

Orquesta de camara de Suecia / Petter Sundkvist

14.15

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Este sábado, un doble programa. En la primera mitad, Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, protagonizada por el tenor Roberto Alagna (Turiddu), y la mezzosoprano Ekaterina Semenchuk (Santuzza). Y a su término, Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, nuevamente con Roberto Alagna (Canio) y con la soprano Aleksandra Kurzak (Nedda).



17.45

Música de Verano

Ludwig van Beethoven

Siete variaciones para chelo y piano sobre un dúo de “La flauta mágica”, WoO 46

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Antonio Caldara

Sinfonía en Do mayor

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Dora Pejačević (compositora croata, 1885 – 1923)

Fantasía concertante para piano y orquesta en re menor, op.48

Volker Banfield, piano

Orquesta Filarmonía del Estado Alemán de Renania-Palatinado / Ari Rasilainen

Luis de Narváez

La canción del Emperador y Variaciones sobre “O gloriosa domine”

Lex Eisenhardt, vihuela

Joseph Haydn

Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3, Hob.III:3

Cuarteto Tátrai

19.00

Piotr Illich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Coro de Cosacos del Don “Serge Jaroff”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Erwin Schulhoff (compositor checo, 1894 – 1942)

Hot sonata, para saxo y piano

Leo van Oostrom, saxo

Gerard Bouwhuis, piano

Josephe Boulogne, Chevalier de Saint Georges

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. póstumo, Nº2

Qian Zhou, violín

Camerata Toronto / Kevin Mallon

20.00

Edvard Grieg

Piezas líricas, Libro Nº1, op.12

Geir Henning Braaten, piano

George Frederic Handel

Selección de dúos del oratorio Theodora, HWV 68

Karina Gauvin, soprano

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

João de Sousa Carvalho (compositor portugués, 1745 – 1798)

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Ralph Vaughan Williams

Concierto para tuba y orquesta en fa menor

Patrick Harrild, tuba

Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Thompson

21.00

François Couperin

Sonata en trío Nº4 en Si bemol mayor “La Steinquerquel”

Ensamble Rebel

Antonio Salieri

“Numi, respiro- Ah, lo sento” y “Quando piu irato freme” de L’Europa riconosciuta

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l’Harmonie / Jérémir Rhorer

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca para orquesta Nº3, op.47

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

Scott Joplin

Selección de Ragtimes

Joshua Rifkin, piano

22.00

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en re menor, G.445

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

Rolf Liebermann

Geigy Festival Concerto

Orquesta Filarmónica de Bremen / Gunter Neuhold

Carlos López Buchardo

Selección de canciones en francés

Víctor Torres, barítono

Fernando Pérez, piano

Manuel Narro

Concierto para clave y orquesta

Silvia Márquez, clave

Ensamble La tempestad / Silvia Márquez

23.00

Música para bailar

Jules Massenet

Música de ballet de la ópera Thaïs

Academy of St Martin of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Ignaz Moscheles

Romanza y tarantella

Ian Hobson, piano

Marcel Poot

Suite del ballet Pigmalión

Orquesta Sinfónica de Moscú / Frédéric Devreese