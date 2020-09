Programación Sábado 12 de Septiembre

00.00

Después del Concierto

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Arthur Rubinstein, piano

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Christoph Willibald Gluck

Ifigenia en Áulide, Wq40. Obertura

Orquesta de la Deutsche Oper de Berlín / Artur Rother

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809

András Schiff, piano

Aaron Copland

Suite de la banda de sonido original de la película El pony rojo

Orquesta Sinfónica de Fénix / James Sedares

Ástor Piazzolla

Tango suite

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, dúo de guitarras

Edouard Lalo

Sinfonía española para violín y orquesta Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

George Frideric Handel

Música Acuática. Suite Nº1 en Fa mayor, HWV 348

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

Georges Bizet

Tres bocetos musicales

Setrak, piano

Béla Bartók

Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz.106

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Ludwig van Beethoven

Trío Nº3 en do menor, op.1, Nº3

Trío Beaux Arts

Giovanni Bottesini

Andante sostenuto para cuerdas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

Franz Liszt

Rapsodia Húngara Nº3 en Si bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Ennio Morricone

Banda de sonido original de la película Cinema Paradiso

(Orquesta no especificada) / Ennio Morricone (director)

Argangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Convivium

(Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave)

07.00

Momentos Musicales

Johann Strauss (hijo)

–Polca Tritsch-Tratsch

-Polca del látigo, op.60

Coro Cincinnati Pops

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Joseph Haydn

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, Hob.I:8, “La tarde”

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Emil Hartmann

Serenata para vientos, chelo y contrabajo en Si bemol mayor, op.43

Orquesta de Cámara de Randers

Antonin Dvorák

Tres leyendas (Nº3, 5 y 8) para piano a cuatro manos

Dúo Crommelynck

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Metropolitan Opera House en directo de Nueva York

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)