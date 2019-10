Programación Sábado 12 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Count Basie

Flight of the foo birds

Lil’darlin’

The kid from Red Bank

Harry Connick Jr

One fine thing

Being alone

S’possed to be

John Scofield

Endless summer

Curtis knew

Rossano Sportiello, Harry Allen y Joel Forbes

One morning in May

Skylark

Jubilee

Sophia Nelson

Night and day

Body and soul

Love for sale

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Daniel Auber

Obertura de la ópera “Fra Diavolo”

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento de la Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Louis Moreau Gottschalk (compositor estadounidense, 1829-1869)

The Union. Paráfrasis de concierto para piano y orquesta

Eugene List, piano

Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Franz Schubert

Primer movimiento de la Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº1 en Si bemol mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Frédéric Chopin

-Vals para piano Nº18 en Mi bemol mayor

-Vals para piano Nº19 en la menor

Cyprien Katsaris, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Don Carlo, de Giuseppe Verdi. Con el tenor Marcelo Puente, la soprano Maria Agresta, el barítono Luca Salsi, la mezzosoprano Ekaterina Semenchuck y el bajo Dmitry Belosselskiy. Nicola Luisotti estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Claude Gervaise

Ocho branles de la colección Danceries, a cinco partes

Ensamble Musica Antiqua / Christian Mendoze

Bedřich Smetana

“Polca” del primer acto de la ópera La novia vendida

Coro Filarmónico Checo

Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Košler

João Linhares

Carrapicho, para chelo solo

Raiff Dantas Barreto, chelo

Erik Satie

Danzas góticas

Aldo Ciccolini, piano

Miguel del Águila

Línea de conga en el infierno

Camerata de las Américas / Joel Sachs

Joseph Lanner

Los napolitanos, op.107, vals

Ensamble Viena-Berlín