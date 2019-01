Programación Sábado 12 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Ignaz Brüll

“Bombardón”, marcha de la ópera “La Cruz dorada”, op.27

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Arto Noras, chelo

Bruno Rigutto, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

08.00

Hector Berlioz

Tristia, op.18, para coro y orquesta

Coro John Alldis

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis.

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Si bemol mayor, K.281

Vladimir Horowitz, piano

Pablo de Sarasate

Fantasía sobre temas de “Carmen” de Bizet para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Royal Philharmonic / Lawrence Foster

09.00

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

George y Ira Gershwin

Let’s call the whole thing off

Our love is here to stay

Gerald Finzi

Cinco bagatellas

Gervase De Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

10.00

William Walton

“Una canción para la mesa del alcalde”, ciclo de canciones

Jill Gómez, soprano

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Antonio Salieri

Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

Clementine Hoogendoorn, flauta

Pietro Borgonovo, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

11.00

Giuseppe Tartini

Concierto para flauta travesera y orquesta en Sol mayor

Alexis Kossenko, flauta dulce

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Camille Saint-Saëns

Trío con piano Nº1 en Fa mayor, op.18

Trío Florestan

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº2, op.65

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

12.00

Ludwig van Beethoven

A la amada lejana, ciclo de canciones op.98

Mark Padmore, tenor

Kristian Bezuidenhout, fortepiano

Samuel Barber

Concierto para violín y orquesta, op.14

Mijail Simonyan, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

Edvard Grieg

Escenas de la vida campestre, op.19

Eva Knardahl, piano

13.00

Matthew Locke (Compositor inglés, nacido alrededor de 1621 y fallecido en 1677)

Música incidental para “La tempestad” de Shakespeare

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Hugo Alfvén

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.7

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

14.00

Johann Baptist Krumpholtz

Concierto para arpa y orquesta Nº 6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean Francois Paillard / Jean Francois Paillard

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº 32 en do menor, op.11

Wilhem Kempff, piano

14.45

En directo desde el Metropolitan Opera House

Te invitamos a escuchar Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea. Con la soprano Anna Netrebko, el tenor Piotr Beczała, la mezzosoprano Anita Rachvelishvili y el barítono Ambrogio Maestri. Gianandrea Noseda dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan.

18.30

Música de Verano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº 26 en Re mayor, K. 537

Daniel Barenboim, piano y director

Orquesta Filarmónica de Berlín

Concierto de San Silvestre 31 de diciembre de 2018

19.00

Gentil Montaña (compositor colombiano, 1942-2011)

Suite Colombiana Nº3

José Antonio Escobar, guitarra

Antonin Dvorak

“Aria del señor de las aguas” de la opera Rusalka

Rene Pape, bajo

Staatskapelle Dresde / Sebastian Wagle

Antonio Maria Giuliani

Concierto para dos mandolinas, viola y orquesta en Re mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

20.00

Cesar Frank

Sonata para violín y piano en La mayor

Shlomo Mintz, violín

Yefin Bronfman, piano

Richard Danielpour (estadounidense, 1956)

Concierto para orquesta

Orquesta Sinfónica de Pittsburg / David Zinman

21.00

Giuseppe Verdi

“Acto primero” de la ópera Simon Bocanegra

Ludovic Tezier y Nicola Alaimo, baritonos

Maria Agresta, soprano

Mika Kares, bajo

Francesco Demuro, tenor

Coro de la opera de Paris / Jose Luis Basso

Orquesta de la Opera de Paris / Fabio Luisi

Teatro Opera Bastilla de Paris 30 de diciembre de 2018

22.00

Fermina Casanova

Concierto para clarinete y orquesta

Mariano Rey, clarinete

Ensamble orquestal / Enrique Arturo Diemecke

Joseph Martin Kraus

Sinfonía Buffa, número de Catálogo 129

Orquesta de cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Trío Solomon

23.00

Música para bailar

Ludwig Spohr

“Polacca” del Nocturno para vientos y percusión turca en Do mayor, op. 34

Consortium Classicum / Dieter Klöcker

Frederic Cowen

El baile de la mariposa, obertura

Orquesta Filarmónica de Checoslovaquia / Adrian Leaper

Leonardo Balada (1933)

Canción y danza

Katy Shakleton-Williams, soprano

Ensamble de Vientos / Denis Colwell

Harald Saeverud

Danzas de Siljustøl, op.173

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud

Ferruccio Busoni

“All’italiana (Tarantella)”, séptimo movimiento del Concierto para piano, coro masculino y orquesta

John Ogdon, piano

Orquesta Filarmónica Real / (dániel rávena) Daniell Ravenaugh