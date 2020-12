Programación Sábado 12 de Diciembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Miles Davis y John Coltrane

On Green Dolphin Street

Somi

Black enough

Midnight angels

The wild one

Renegades of Jazz

Solitaire

Blow your horn

Jr. Monterose y Tommy Flanagan

Vinnie’s pad

Con alma (Dizzy Gillespie)

Carmen Lundy

Night and day

Lullaby of Birdland

My old flame

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Federico Mompou

Impresiones íntimas

Alicia de Larrocha, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003

Shlomo Mintz, violín

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Maurice Ravel

Vocalise-estudio en forma de habanera

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

John Jenkins

Consort para viola-lira en Do mayor, “las seis campanas”

The Parley of instruments / Peter Holman

Felix Mendelssohn

Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus

Cuarteto Melos

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor

René Clemencic, flauta dulce

Vilmos Stadler, flauta dulce bajo

András Kecskés, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Mitsuko Uchida, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Franz Liszt

Armonías poéticas y religiosas, S.173, Nº3: “Bendición de Dios en la soledad”

Claudio Arrau, piano

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Orlando Gibbons

Dos fantasías a 4 “para el gran contrabajo”, Nº1 y Nº2

The Parley of instruments / Peter Holman

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº50 en Re mayor, Hob.XVI:37

Alfred Brendel, piano

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

Biagio Marini

Sonata Nº3, “Variada”

Convivium Ensamble

Franz Schubert

Momento musical para piano en La bemol mayor, D.780, Nº2

Claudio Arrau, piano

07.00

Momentos Musicales

Johannes Brahms

– Danza húngara Nº10 en Fa mayor

– Danza húngara Nº15 en Si bemol mayor

Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholz

Jean-Philippe Rameau

Selección de la Música de ballet de la comédie-ballet “Los paladines” Orquesta de la Edad de la Ilustración / Gustav Leonhardt

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera “Lucio Silla”

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Frédéric Chopin

Tres valses para piano:

– En Re bemol mayor, op.70, Nº3

– En Mi bemol mayor, op.18 Nº1, “Gran vals brillante”

– En La bemol mayor, op.34, Nº1

Dinu Lipatti, piano

Georges Bizet

Primer movimiento (Allegro vivo) de la Sinfonía en Do mayor

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Leonard Bernstein

On the Town. Tres episodios de danza

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)