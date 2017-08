Programación Sábado 12 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Freddie Redd

Blues for Betsy

Somewhere

Emma Larsson

In a quandry

I stay awake

No ordinary love

Now vs. Now

Activity

Level

Chet Baker

Beatrice

Mister B

Joe Williams

It’s the talk of the town

I’ve only myself to blame

A man ain’t supposed to cry

01.00

Tiempos Modernos

George Antheil (compositor de EEUU 1900-1959)

Una sinfonía de Jazz

Peter Dugan, piano

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

David Symphony Hall California 23 de junio de 2017

Ludwig van Beethoven

Trío en Si bemol mayor, op.97 “Archiduque”

Daniel Barenboim, piano

Michael Barenboim, violín

Kian Soltani, chelo

Teatro Colón 4 de agosto de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Edward Elgar

Música armoniosa Nº2, para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Marc-Antoine Charpentier

Non, non, je ne l’aime plus, H.455

François Piolino, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Dmitri Shostakovich

Suite de la música para la película “Pirogov”, op.76

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Frederic Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Arnold Schönberg

Canciones de cabaret

Jill Gomes, soprano

John Constable, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor, Hob.VII

Helmut Klöckl, flauta

Gerhard Vetter, oboe

Camerata Rhenania / Hanspeter Gmür

Heinrich Franz Von Biber

Sonata Nº5 de las Sonatas Tam aris quam aulis servientes

The Rare Fruits Council

Luigi Boccherini

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.12, Nº1

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Beroff, piano

George Frideric Handel

Concierto para oboe y cuerdas en sol menor

Emilia Csánky, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, K.282

Mitsuko Uchida, piano

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta en Nº1 fa sostenido menor, op.14

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Anatol Liadov

Preludio para piano en si menor, op.11, Nº1

Vladimir Mogilevsky, piano

Charles Avison

Concerto grosso Nº4 en la menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5

Aurèle Nicolet, flauta

Bruno Canino, piano

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano en Fa mayor, op.99

Mstislav Rostropovich, chelo

Rudolf Serkin, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

07.00

En clave clásica (Sebastián Masci)

08.00

Algo más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán y Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de cartas (Sandra de la Fuente y Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de Sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23:00

Música para bailar

Georges Enescu

“Sarabanda”, “Pavana” y “Bourée” de la Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10

Aurora Ienei, piano

Alberto Ginastera

Cuarto movimiento del Concierto para cello y orquesta Nº2

Mark Kosower, cello

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Lothar Zagrosek

Johann Strauss II

Donde florecen los limoneros, op.364, vals

Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel

Claude Debussy

“Las ingenuas”, de Fiestas galantes

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Claude Debussy

“Coloquio sentimental”, de Fiestas galantes

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Riccardo Drigo

Pas de deux de Diana y Acteón (arreglo de Peter March)

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Richard Bonynge