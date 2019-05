Programación Sábado 11 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Los Angeles Jazz Quartet

Getting around

Into the dark

Ludmila Fernandez

What is this thing called love

The very thought of you

A night in Tunisia

The Colman Brothers

She who dares

El niño

Toots Thielemans y Kenny Werner

Dolphin dance

Shirley Horn

Forget me

Yesterday

Take love easy

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Piotr Ilich Chaikovsky

Primer movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23

Beatrice Rana, piano

Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Peter Benoit (compositor belga, 1834-1901)

Obertura de la ópera “El rey de los Alisos”

Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta dulce y orquesta en Sol mayor, R.443

Alexis Kossenko, flauta dulce

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Joseph Haydn

Divertimento para clave, dos violines y chelo en Sol mayor, Hob.XIV:13

János Sebestyén, clave

Trío Tátrai

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

13.00

En directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Concluye la temporada de transmisiones radiales del Metropolitan Opera House de Nueva York, y este sábado te invitamos a escuchar Diálogos de Carmelitas de Francis Poulenc, protagonizada por la mezzosoprano Isabel Leonard, las sopranos Adrianne Pieczonka, Erin Morley y Karita Mattila, el tenor Dwayne Croft. Yannik Nézet-Séguin dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Jean-Baptiste Lully

“Ceremonia de los Turcos. Ballet de las Naciones”, de la comedia-ballet El burgués gentilhombre, con texto de Jean-Baptiste Molière (1670)

Solistas vocales, coro y La Petite Bande / Gustav Leonhardt