Programación Sábado 11 de Julio

00.00

Después del Concierto

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Con bombos y platillos (Marina Calzado Linage)

Fini Henriques (compositor danés, 1867-1940)

Trío de los niños en Sol mayor, op.31

Trío Tre Musici

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter – Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Gustav Mahler

Canciones tempranas

Thomas Hampson, barítono

David Lutz, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)

Yuri Bashmet, viola

Solistas de Moscú

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Gerardo Gandini

Eusebius, cuatro nocturnos para piano o un nocturno para cuatro manos. Mov.III

Gerardo Gandini, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe

David Campbell, clarinete

Graham Sheen, fagot

Fanny Mendelssohn Hensel

Gartenlieder. Seis canciones para coro mixto, op.3

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Carl Michael Ziehrer

Noctámbulos, vals op.466

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Jean-Yves Thibaudet, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en Fa mayor, BWV 1053

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

Arnold Bax

Scherzo sinfónico

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº1

Lynn Harrell, chelo

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Samuel Schroeter

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op. 3, Nº3

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

07.00

Momentos Musicales

Franz von Suppé

Obertura de la ópera “La dama de pique”

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera La flauta mágica, K.620

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Richard Wagner

Marcha para el Centenario de los Estados Unidos

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en La mayor, op.12, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera “Don Carlos”

Giovanni Adamo, violín

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Riccardo Chailly

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)