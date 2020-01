Programación Sábado 11 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Anton Arensky

Sueño en el Volga, obertura op.16

Orquesta Sinfónica Académica de la URSS / Yevgeny Svetlanov

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.7, Nº6

Alfred Brendel, piano

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Ensamble Eastman / Donald Hunsberger

08.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor

Cuarteto Purcell

Sergei Prokofiev

Suite Escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Franz Léhar

Selección de la opereta “El país de las sonrisas”

Anneliese Rothenberger, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Midori, violín

Nobuko imai, viola

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Alemana / Cristoph Eschenbach

Coleman Hawkins

His very own blues

Body and soul

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano



10.00

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor

Ernesto Bitetti, guitarra

Los Solistas de Zagreb

Edward Elgar

Introducción y allegro para orquesta, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Liszt

5 estudios de ejecución trascendental, S.139

Evgeny Kissin, piano

11.00

Giuseppe Tartini

Concierto para flauta travesera y orquesta en Sol mayor

Alexis Kossenko, flauta dulce

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Camille Saint-Saëns

Trío con piano Nº1 en Fa mayor, op.18

Trío Florestan

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº2, op.65

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

12.00

Ludwig van Beethoven

A la amada lejana, ciclo de canciones op.98

Mark Padmore, tenor

Kristian Bezuidenhout, fortepiano

Samuel Barber

Concierto para violín y orquesta, op.14

Mijail Simonyan, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

Edvard Grieg

Escenas de la vida campestre, op.19

Eva Knardahl, piano

13.00

Luigi Boccherini

Sinfonía en Re mayor, op.12, Nº1

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Dmitri Shostakovich

Sonata para chelo y piano en re menor, op.40

Lynn Harrell, chelo

Vladimir Ashkenazy, piano

14.00

El Metropolitan Opera House en vivo de Nueva York

Te invitamos a escuchar Wozzeck, de Alban Berg. El elenco está encabezado por el barítono Peter Mattei, la soprano Elza van den Heever, los tenores Christopher Ventris y Gerhard Siegel, y el bajo-barítono Christian Van Horn. Yannick Nézet-Séguin dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan.

18.00

Música de Verano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº 26 en Re mayor, K. 537

Daniel Barenboim, piano y director

Orquesta Filarmonica de Berlin

Gentil Montaña (compositor colombiano, 1942-2011)

Suite Colombiana Nº3

José Antonio Escobar, guitarra

19.00

Antonin Dvorak

“Aria del señor de las aguas” de la ópera Rusalka

Rene Pape, bajo

Staatskapelle Dresde / Sebastian Wagle

Richard Danielpour (compositor estadounidense, 1956)

Concierto para orquesta

Orquesta Sinfónica de Pittsburg / David Zinman

Cesar Frank

Sonata para violín y piano en La mayor

Shlomo Mintz, violín

Yefin Bronfman, piano

20.00

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, RV 452

Pierre Pierlot, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Anton Bruckner

Sinfonía Nº7 en Mi mayor

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Sala Musikverain, Viena 16 de diciembre de 2018

Fermina Casanova

Concierto para clarinete y orquesta

Mariano Rey, clarinete

Ensamble orquestal / Enrique Arturo Diemecke

21.00

Joseph Martin Kraus

Sinfonía Buffa, numero de Catálogo 129

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Trío Solomon

23.00

Música para bailar

Ton de Leeuw

Danzas sagradas

David Kuyken, piano

Orquesta de Cámara de la Radio de Holanda / Ed Spanjard

Arcamgelo Corelli

Allemanda, Sarabanda, Gavota y Giga de la Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.5, Nº10

Trío Locatelli

Franz Léhar

Final del acto I de la opereta La viuda alegre

Elisabeth Schwartzkopf, soprano

Niccolai Gedda, tenor

Eberhard Waechter, barítono

Hanny Steffek, soprano

Coro y Orquesta Philharmonia de Londres / Lovro von Matačić

Scott Joplin

Final de la ópera Treemonisha

Carmen Balthrop y Cora Johnson, sopranos

Coro y Orquesta de la Gran Ópera de Houston / Günther Schuller