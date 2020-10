Programación Sábado 10 de Octubre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Christian McBride Big Band

Milestones

Night train

Gregory Porter

Revival Song

If love is overrated

Concorde

Nubya García

Pace

Eddie Higgins Trío

Beautiful love

My funny valentine

I’ll never be the same

Diana Krall

Just you, just me

I wished on the moon

Singin’ in the rain

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

Gabriel Fauré

Fantasía para piano y orquesta en Sol mayor, op.111

Alicia De Larrocha, piano

London Philharmonic Orchestra/ Rafael Frühbeck de Burgos

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor

Helmut Klóckl, flauta

Gerhard Rhenania, oboe

Camerata Rhenania / Hanspeter Gmür

Erik Satie

Tres gymnopedias

Angela Brownridge, piano

Michel Richard Delalande

Segunda fantasía o Capricho que el rey solicitaba a menudo

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº3 en re menor

Cuarteto Melos

Francisco Tárrega

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en re menor

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Carlos Guastavino

La casa, cantilena Nº10

Daniel Levy, piano

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.40

Arthur Grumiaux, violín

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Franz Schubert

Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

07.00

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº3 en Do mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Richard Wagner

Obertura de El holandés errante, WWV 69

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Ludwig van Beethoven

Selección de las Seis bagatelas para piano, op.126

Glenn Gould, piano

Domenico Dall’Oglio

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Carl Michael Ziehrer

Muchachas de Viena, vals op.388

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)