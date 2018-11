Programación Sábado 10 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Sonny Stitt

C jam blues

Sophisticated lady

Don’t get around much anymore

Paris Combo

La tienda de porcelana

Cada vez

Cuenta conmigo

Tony Smith

Tangled

Suspicious

Bill Charlap

It’s only a paper moon

Godchild

Suzanne Pittson

True visions

Out of the hub

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Geir Henning Braaten, piano

Marin Marais

Las voces humanas

Jordi Savall, viola da gamba

Johan Svendsen

Romeo y Julieta, obertura op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Franz Schubert

Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897

Trío Beaux Arts

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23

Krystian Zimerman, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

Marc-Antoine Charpentier

Medea

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Anders Dahlin, tenor

Luca Tittoto, bajo

Meike Hartmann, soprano

Coro Barroco de la Ópera de Basilea

Ensamble Barroco “La Cetra” / Andrea Marcon

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Medianoche digital (Boris)

Edición especial La Noche de los Museos