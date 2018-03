Programación Sábado 10 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Eddie “Lockjaw” Davis

Jaws

The stolen moment

Karen Vrijburg

You

Pannónica

My romance

Mark Egan

Slinky

Tea in Tiananmen Square

Art Farmer y Jim Hall

Whisper not

Steve Tyrell

Everybody wants to be a cat, de la película “Los Aristogatos”

Cruella de Vil, de “La noche de las narices frías”

You’ve got a friend in me, a dúo con Dr.John, tema principal de la película “Toy story”

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, L.366

Sonata en fa menor, L.383

Dubravka Tomsic, piano

Joseph Haydn

Trío para baryton, viola y chelo en Re mayor, Hob XI:113

Balász Kakuk, baryton

Péter Lukács, viola;

Tibor Párkányi, chelo

Franz Schubert

Impromptu para piano en Sol mayor, D.899, Nº3

Daniel Levy, piano

Georg Philipp Telemann

Suite burlesca de Don Quijote, TWV55

Europa Galante / Fabio Biondi

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno

Orquesta Sinfónica de Boston / Michael Tilson Thomas

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Sin Palabras

Alan Rawsthorne

Concierto para violín y orquesta Nº2

Rebeca Hirsch

Orquesta Sinfónica de la BBC / Lionel Friend

Carlos Guastavino

Rosita Iglesias

Javier Wentraud, violín

Laura Deleo, piano

Stanislaw Moniuszko

Obertura de la ópera Flis, el jangadero

Orquesta Filarmónica de Varsovia / Witold Rowicki

14.45

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Este sábado, Semiramide, de Gioachino Rossini, protagonizada por la soprano Angela Meade (Semiramide), la mezzosoprano Elizabeth DeShong (Arsace), el tenor Javier Camarena (Príncipe Idreno) y el bajo Ildar Abdrazakovy (Assur). Maurizio Benini dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan.

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Stanisław Moniuszko

Música de ballet de la ópera La condesa

Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Wit

Michael Praetorius

Pass’emezzo y Gallarda, Branles aldeanos y Dos courantes

Accademia del Ricercare / Pietro Busca

Lord Berners

Suite del ballet Cupido y Psuché

Sinfonietta de la Radi y Televisión de Irlanda / David Lloyd Jones