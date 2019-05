Programación Sábado 1 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Floyd “Candy” Johnson

Jersey bounce

Manhattan

Cottontail

Matt Bianco

Joyride

Gravity

Invisible

Mike Stern

B train

Scotch tape and glue

Bill Evans

Emily

Turn out the stars

Ann Richards

Is you is or is you ain’t my baby

How do I look in blue

An occasional man

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Carl Michael Ziehrer (compositor austríaco, 1843-1922)

– Marcha de Schönfeld, op.422

-Marcha “La fascinación del uniforme”, op.493

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Georg Philipp Telemann

Música acuática, TWV 55:C3

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Nicolai Rimsky-Korsakov

El mar y el viaje de Simbad (primer movimiento de la suite Scheherazade, op.35)

Sidney Harth, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Felix Mendelssohn

Cuatro canciones sin palabras:

-Andante con moto, op.19, Nº1

-Andante espressivo, op.19, Nº2

-Moderato, op.19, Nº4

-Presto agitato, op.19, Nº5

András Schiff, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Jovánchina, de Modest Mussorsky, en un registro tomado este año en el Teatro Alla Scala de Milan, Italia. El elenco estuvo conformado por el tenor Evgeny Akimov, los bajos Mikhail Petrenko, Stanislav Trofimov y Alexey Markov y la mezzo soprano Ekaterina Semenchuk. Valery Gergiev dirigió a la Orquesta Filarmónica de la Scala y Bruno Casoni, al coro.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Michael Praetorius

Banles dobles, de la colección Terpsícore

Johann Hermann Schein

Pavana, del Banquete musical

Early Music Consort of London / David Munrow

Isaac Posch

Entrada

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnonocurt

William Brade

Entrada turca

Accademia del Ricercare / Pietro Busca

Darius Milhaud

El tren azul, música de ballet

Deutsche RadioPhilharmonie Saarbrücken Kaiserlautern / Robert (ráimer) Reimer

Per Nørgård

Cuarteto N°3, “Tintinabulario”

Cuarteto Kontra