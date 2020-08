Programación Sábado 1 de Agosto

00.00

Después del Concierto

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

02.00

Jean-Philippe Rameau

Gavota y cinco variaciones

Marián Pivka, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Igor Stravinsky

Tres piezas para clarinete solo

Eddie Daniels, clarinete

Fritz Kreisler

Cuarteto en la menor

Cuarteto Kreisler

Franz Schubert

Momento musical para piano en fa menor, D.780, Nº6

Jenö Jandó, piano

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. “¿Quién inventó esta pequeña canción?” y “La vida en la tierra”

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Enrique Granados

Danza española para piano, op.5, Nº5. Andaluza (arr. para guitarra de E. Fernández)

Eduardo Fernández, guitarra

Arnold Bax

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Fontenay

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

Frederick Delius

In a Summer Garden

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

07.00

Momentos Musicales

Antonin Dvorák

Tres Danzas eslavas para orquesta, op.46:

-Nº1 en Do mayor

-Nº2 en mi menor

-Nº3 en La bemol mayor

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, K.137

Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

Richard Wagner

Obertura “Rule Britannia”

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Gabriel Fauré

Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56

Tove Lonskov, piano

Rodolfo Llambías, piano

Antonio Vivaldi

Pastorale, de la Sonata para flauta y continuo en La mayor, op.13, Nº4 (transcripción para violín)

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)