Programación Sábado 08 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Samuel Barber

Obertura para “La escuela del escandalo”, op.5

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Alexander Glazunov

Tres estudios y tres miniaturas para piano

Tatjana Franová, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor

Jean Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Pietro Locatelli

Concerto grosso en Sol menor, op.1, Nº12

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

08.00

Carl Nielsen

Serenata in vano, para quinteto de vientos y chelo

Quinteto de vientos de Bergen

Sally Guenther, chelo

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº8 en re menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Béla Bartók

Suite de danzas

Gábor Gabos, piano

09.00

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera “Macbeth”

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Billy Strayhorn

“Johnny come lately” y “A flower is a lovesome thing”

Joe Henderson, saxo tenor

Wynton Marsalis, trompeta

Stephen Scott,l piano

Christian McBride, contrabajo

Gregory Hutchinson, batería

Antón García Abril

Concierto Aguediano, para guitarra y orquesta

Ernesto Bitetti, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa / Enrique García Asensio

10.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para chelo y orquesta en la menor

Nicolas Altstaedt, chelo

Ensamble “Arcangelo” / Jonathan Cohen

Alfredo Casella

Once piezas infantiles para piano

Sandro Ivo Bartoli, piano

Gordon Jacob

Suite para fagot y cuarteto de cuerdas

Daniel Smith, fagot

Cuarteto Coull

11.00

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8

Couchane Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

Sergei Prokofiev

Suite del ballet El paso de acero, op.41a

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

12.00

Julián Aguirre (1868-1924)

Aires nacionales argentinos, op.17. Primer cuaderno

Alfredo Corral, piano

Johann Baptist Vanhal (1739-1813)

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ödön Rácz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Claudio Monteverdi

“Movete al mio bel suon le piante snelle”, ballet semi-dramático, del octavo libro de Madrigales

Concerto Vocale / René Jacobs

13.00

Benjamin Britten

Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, op. 10

Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

Pauline Viardot (1821-1910)

Sonatina para violín y piano

Reto Kuppel, violín

Wolfgang Manz, piano

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

14.00

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore y orquesta en La mayor, RV. 396

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de cámara Franz Liszt / Frigyes Sandor

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº5, H.310

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

14.45

El Metropolitan Opera House en directo desde Nueva York

Hector Berlioz

La Condenación de Fausto

Michael Spyres, tenor

Elina Garanca, soprano

Ildar Abdrazákov, bajo

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House / Edward Gardner

17.45

Música de Verano

Ludwig van Beethoven

Sonata Nº3 en Do mayor, op.2 Nº3

Bruno Gelber, piano

Giovanni Platti (oboísta y compositor del barroco italiano, 1697-1763)

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Edgar Moreau, chelo

Il Pomo D’Oro / Riccardo Minasi

José Carli

Cuadros tangueros, para flauta y piano

Jorge de la Vega, flauta

Diana Schneider, piano

Alban Berg

Concierto de cámara para piano, violín y 13 vientos

Daniel Barenboim, piano

Pinchas Zukerman, violín

Ensemble InterContemporain / Pierre Boulez

19.00

Tomás Luis de Victoria (Compositor del Renacimiento español, 1548-1611)

Magnificat

Coro de la Radio y Televisión Española / Igor Markevich

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia Nº23 en Re mayor K 181

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Béla Bártok

Contrastes

Benny Goodman, clarinete

Joseph Szigeti, violin

Bela Bartok, piano

Alberto Ginastera

Concierto argentino para piano y orquesta

Xiayin Wang, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo MENA

20.00

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Victor Herbert (Estados Unidos, 1859 – 1924)

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

21.00

Vincent D’Indy

Seis paráfrasis sobre canciones infantiles francesas, op.95

Michael Schäfer, piano

Joseph Timmer (compositor austríaco, 1696-1750)

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

George Friedrich Handel

“Cara sposa” de la opera Rinaldo

Nathalie Stutzman, contralto

Ensamble Orfeo 55 / Nathalie Stutzman

Piotr Ilych Chaikowsky

Sinfonia Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Sinfónica nacional de Rumania / Nathalie Stutzman

23.00

Música para bailar

Tomaso Albinoni

Balletto en Sol mayor, op.3, N°3

Ensamble Benedetto Marcello

Frédéric Chopin

Cuatro mazurcas, op.41

Arthur Rubinstein, piano

Demetrji Žebre

Día. Ballet (cuadro sinfónico) en tres movimientos

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Eslovenia / Samo Hubad

Thomas Tellefsen

Aire de ballet para chelo y piano, op.35

Oyvind Gimse, chelo

Hävard Gimse, piano

Benjamin Britten

“Scherzo (Danza de la muerte), de la Balada de los héroes, con texto de Wystan Hugh Auden

Coro de la Orquesta Sinfónica de Londres

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox