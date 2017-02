Programación Sábado 04 de Febrero

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Bob Hardaway

Irresistible you

I cover the waterfront

JR

Charlotte Wassy

Your goal

Songfora

Dreams

Will Bernard

Dime store thriller

Go west

Ray Brown Trio

Bye, bye blackbird

Liane Carroll

Only the lonely

Here’s to life

You’ve changed

01.00

Tiempos Modernos

Johan Sebastian Bach

Suite N°2 en re menor BWV 1008

Kate Gould, chelo

Capilla La Asunción, Villa La Angostura, 26 de enero de 2017

VII edición del festival de los Siete Lagos.

Cesar Frank

Sinfonía en re menor

Orquesta Sinfónica de Frankfurt / Marc Minkowski

Sala de conciertos de Frankfurt 23 de octubre de 2015

02.00

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

Malcolm Arnold

Sonata para flauta y piano, op.121

Judith Pearce, flauta

Ian Brown, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Jacques Ibert

Sinfonía concertante para oboe y orquesta de cuerdas

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 “Los salvajes y la Furstemberg” (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium ensamble

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Claudio Arrau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, K.428

Cuarteto Bartók

Bernhard Joachim Hagen

Minue con variaciones de Locatelli

Karl Ernst Schöder, laúd

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Franz Krommer

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, op.30

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Heinz Holliger

Henry Purcell

Suite en Sol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3

Cuarteto Melos

07.00

Momentos Musicales

Luigi Boccherini

Cuarteto en Re mayor, op.32, Nº3, G.203

Cuarteto Esterházy

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº7 en Do mayor, K.309

Mitsuko Uchida, piano

08.00

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Ludovico Roncalli

Preludio, zarabanda y giga para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Johannes Brahms

Canciones de amor para piano a 4 manos, op.52ª

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán y Boris)

13.00

Sin palabras

Heitor Villa Lobos

Concierto para armónica y orquesta

José Staneck, armónica

Orquesta Sinfónica Nacional de Lima / Pablo Sabat Mindreau

Angel Lasala

Cuarteto Nº3, homenaje a Alberto Williams

Cuarteto Acedo

Antonin Dvorak

Mi patria

Orquest Nacional de escocia / Neeme Järvi

14.00

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

http://www.radionacional.com.ar/rigoletto-de-verdi-en-directo-desde-el-met/

18.00

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de cartas (Sandra de la Fuente y Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de Sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23:00

Música para bailar