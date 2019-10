Programación Miércoles 9 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

01.00

La trasnoche de La 96.7

Shelly Manne and his Men

Peter Gunn

Dreamsville

A profound gass

Anouar Brahem

Dance with waves

Al Birwa

Chris Thompson

Caravan

Solitude

In the cool cool cool cool of the evening

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

07.00

Y la mañana va

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.16, Nº1, “Militar”

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Adolf Schulz-Evler (compositor polaco, 1852 – 1905)

Arabescos sobre “El Danubio azul”, vals op.314

Jorge Bolet, piano

Grabación realizada en vivo en febrero de 1974

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Re mayor, op.7, Nº3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Gustav Schreck (compositor alemán, 1849-1918)

Sonata para fagot y piano en mi bemol mayor, op.9

Karen Geoghegan, fagot

Philip Edward Fisher, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandeburgués Nº4 en Sol mayor, BWV 1049

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Charles Tomlinson Griffes (compositor estadounidense, 1884 – 1920)

Sonata para piano

Garah Landes, piano

Alexander Scriabin

El Poema del Éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

Richard Wagner

“Fausto”, obertura de concierto

Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong

Umberto Giordano

4to.y último acto de la ópera ”Andrea Chenier”

Patricia Racette, soprano

Marcelo Alvarez, tenor

Zeljko Lucic, barítono

Dwayne Croft, barítono

David Crawford, bajo-barítono

Orquesta del Metropolitan Opera de Nueva York / Gianandrea Noseda

10.00

Bela Bartok

Cuarteto para cuerdas Nº3

Cuarteto Takacs

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Si bemol mayor, K.281

Vladimir Horowitz, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº8

Camerata Strumentale di Santa Cecilia

11.00

La gran aldea (Suiza)

Paul Juon (1872-1940)

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.49

Sibylle Tschopp, violín

Orquesta de la ciudad de Winterthur / Nicholas Carthy

Ernest Bloch

Quinteto con piano Nº2

Piers Lane, piano

Goldner String Quartet

Joachim Raff

Cavatina para violín y piano en La mayor, op.85, Nº3

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

12.00

Clásicos a la carta

Carl Czerny

Sinfonía Nº1 en do menor, op.780

Orquesta de Ulster / Jurjen Hempel

Franz Liszt

Años de peregrinación, S.161, Italia: “Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata”

Daniel Barenboim, piano

Agustín Lara

Granada

Plácido Domingo, tenor

Orquesta Sinfónica de Londres / Marcel Peeters

13.00

La música del fauno

Johann David Heinichen

Obertura para cuerdas y bajo continuo

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Bedřich Smetana

Cuarteto para cuerdas Nº1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto de Cleveland

Xavier Montsalvatge

Sonatina para Yvette

Alicia de Larrocha, piano

14.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº46 en Si mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Ernest Chausson

Siete canciones, op.2

Véronique Gens, soprano

Susan Manoff, piano

Gian Francesco Malipiero

Concierto para piano y orquesta Nº2

Sandro Ivo Bartoli, piano

Orquesta de la Radio de Saarbrücken / Michele Carulli

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Robert Schumann

Canciones, op.90, sobre textos de Nikolaus Lenau y anónimo (1842)

Bernarda Fink, mezzosoprano

Roger Vignoles, piano

Léo Délibes

Música del primer acto del ballet Copelia (1870)

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Músicas de batalla)

Clement Jannequin

La guerra, chanson a cuatro voces (primera versión, 1528)

I Fagiolini / Robert Hollingworth

Matthias Hermann Werrecore

La batalla italiana, a cuatro voces

Il Terzo Suono / Gian Paolo Fagotto

Andrea Gabrieli

Aria de la batalla, a ocho partes

London Brass / Philip Pickett

Roque Cerruti (c.1685-1760)

Al campo sale María. Villancico de batalla a la purísima concepción a coros

Coro de Cámara Exhaudi de La Habana y Ensamble Instrumental / María Felicia Pérez

Francesco Corbeta

Alemanda por la muerte del duque de Gloucester

Jakob Lindberg, guitarra barroca

21.00

Música Nocturna

Gustav Mahler

Sinfonía Nº1 en Re mayor. “Titán” (con el segundo movimiento original “Blumine”)

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Antonio Lauro

Suite venezolana

Adam Holzman, guitarra

Giovanni Felice Sances

“Desdichada, mis lágrimas consagré”, del segundo libro de Cantade

Deborah Cachet, soprano

Scherzi Musicali / Nicolas Achten

Camille Saint-Saëns

Allegro appassionato para chelo y orquesta op.43

Natalie Clein, chelo

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Andrew Manze

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Nicolò Paganini

“Non più mesta”, variaciones para violín y orquesta sobre un tema de La Cenerentola de Rossini, op.12

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

23.00

Industria Nacional

Eleazar Garzón (1948)

Ancestros, obra electroacústica

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Nelson Goerner, piano

Orquesta de la Radio de Holanda / Frans Brüggen

Magdalena García Robson

Coplas de amores

Claudia Lloret, soprano

Saúl Martín, flauta

Ekaterina Larchenko, violín

Juan José Racovsky, viola

Martín Devoto, chelo

Eva Lopszyc, dirección

Grabado en vivo en la Alianza Francesa

Elliot Carter

Gra

Luciano Berio

Lied

Marcelo González, clarinete