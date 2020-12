Programación Miércoles 9 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Wynton Marsalis

April in Paris

Soon all will know

Cherokee

Joey DeFrancesco

Not that

Eva Cassidy

Blue skies

Stormy monday

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Thomas Campion

“Though you are young and I am old” y “Come, cheerful day”

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nº3 en Mi bemol mayor (basado en la Sonata para cuerdas Nº2 en La mayor)

Darius Milhaud

Saudades do Brasil, op.67b (Nº7, 9 y 8)

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Claudio Arrau, piano

Joseph Strauss

La libélula, polca op.204

Orquesta Sinfónica de Berlín / Alfred Stolz

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

James Galway, flauta

Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner

Erik Satie

Sonatina burocrática para piano

Aldo Ciccolini, piano

Antonin Dvorák

Romance para violín y orquesta de cámara en fa menor, op.11

Miklos Szenthelyi, violín

Orquesta del Estado de Hungría / Gyorgy Gyoriványi-Ráth

George Gershwin

Somebody loves me, de la comedia musical George White’s Scandals 1924

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn

Max Reger

Suite Böcklin. Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Louis Spohr

Cuarteto Nº2 en do menor, op.4, Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

Francisco Tárrega

Tres piezas para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

George Frideric Handel

Musette del Concerto Grosso en sol menor, op.6

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Franz Schubert

Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51, D.733

Daniel Barenboim – Radu Lupu, piano a 4 manos

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Dos polonesas: en do menor, “Melancólica”, y en Mi mayor

Leslie Howard, piano

Igor Stravinsky

Canto fúnebre, op.5

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Joseph Haydn

Cuarteto Nº4 en do menor, Hoboken 3, N°28

Cuarteto Tatrai

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia de Norfolk Nº1 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Isaac Albeniz

España, seis hojas de álbum, op.165. Arreglo para guitarra de la intérprete, sobre el original para piano

Xuefei Yang, guitarra

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en do mayor

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano

Raymond Galois-Montbrun, violín

André Navarra, chelo

09.00

Módulo Educativo

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)