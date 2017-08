Programación Miércoles 9 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Enrico Pieranunzi

Les Amants

Where I never was

The Karminsky Experience

Rosetta Drive

Camera one

Marianne Solivan

Bliss

Social call

——————————

00.30

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Matt Haimovitz, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

01.00

Tiempos Modernos

Detler Glanert

Tierra nuestra

Orquesta Sionfónica de la BBC/ Sakari Oramo

Regentenbau, Bad Kissingen Alemania 25 de junio 2017

Umberto Giordano

Acto segundo de la ópera Siberia

Sonya Yoncheva, soprano

Murat Karahan, tenor

Orquesta de la ópera de Montpellier / Domingo Hindoyan

Festival de Montpellier, 22 de julio de 2017

Andre Jolivet (Francia 1905-1974)

Concierto para trompeta, piano y cuerdas

Thomas Rolfs, trompeta

Vytas Aksys, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Ken-David Masur

Symphoy Hall de Boston, EEUU – 07 de enero de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Johann Sebastian Bach

Cinco pequeños preludios para teclado

Maria Tipo, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, K.428

Cuarteto Bartók

Charles Ives

Central Park en la oscuridad

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Béla Bartók

El mandarín maravilloso, ballet-pantomima op.19

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto Lindsay

George Frideric Handel

“Obertura Fitzwilliam” para dos clarinetes y corno, HWV 424

Keith Puddy y Gary Brodie, clarinetes

Susan Dent, corno

Erik Satie

Cuatro gnossiennes (transcripción para guitarra de diez cuerdas)

Pierre Laniau, guitarra

Nicolo Porpora

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en Sol mayor

Susan Moses, chelo

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Murray Perahia, piano

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº1: “Gigas” (Libro Nº3)

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Fernando Sor

Sonata para guitarra en Do mayor, op.15, Nº2

Reinbert Evers, guitarra

Marin Marais

Piezas para dos violines y bajo continuo en sol menor

Ensamble Rebel

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.32

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

George Gershwin

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor

Roberto Szidon, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Edward Downes

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:15

Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes

András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes

Francis Poulenc

Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

07.00

Y la mañana va

Oskar Merikanto

Vals de una noche de verano, op.1

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo y cuerdas en Sol mayor, Ryom 413

Mstislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zürich / Paul Sacher

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano, op.23

Thea King, clarinete

Clifford Benson, piano

Richard Strauss

Sexteto para cuerdas, de la ópera Capricho, op.85

Orquesta de la Opera Alemana de Berlín / Christian Thielemann

Joseph Haydn

Divertimento para vientos en Fa mayor, Hob.2, Nº15

Ensamble de Vientos de la Orquesta de Cámara Franz Liszt

08.00

Leos Janácek

En la niebla

Jet Röling, piano

Nikolai Miaskovsky

Sinfonía Nº19 en Mi mayor, op.46

Orquesta Sinfónica del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética / Nicolai Mijailov

Gaetano Pugnani

Sonata para dos violines y continuo, op.1, Nº3

Anna y Quido Holbling, violines

Ensamble Barroco de Bratislava

09.00



Anton Bruckner

Obertura en sol menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Riccardo Chaily

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera Don Giovanni

Tafelmusik / Bruno Weil

Heitor Villa Lobos

Cuatro preludios para guitarra

Julian Bream, guitarra

Frederick Delius

Dos piezas para pequeña orquesta

Orquesta Filarmónica Real / Alan Barlow

10.00

El artista de la semana

Khatia Buniatishvili

Franz Schubert

Sonata para violín y piano en La mayor, D.574

Lisa Batiashvili, violín

Khatia Buniatishvili, piano

Grabación realizada en el Festival de Verbier, Suiza, el 22 de julio de 2013

———–

Nicolai Rimsky Korsakov

Sinfonietta en la menor

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

11.00

La gran aldea (Chile)

Enrique Soro

Tres aires chilenos para orquesta

Orquesta Sinfónica de Chile / David del Pino Klinge

Carlos Riesco

Sonata para piano

Armands Abols, piano

Carlos Riesco

Cuatro danzas para orquesta

Orquesta Sinfónica de Chile / David del Pino Klinge

Miguel Letelier Valdés

Siete preludios breves para guitarra

Luis Orlandini, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Seis estudios para piano sobre caprichos de Paganini, op.10

Jean Martin, piano

Maurice Ravel

Pavana para una infanta difunta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Johann Sebastian Bach

Concierto brandenburgués Nº4 en Sol mayor, BWV 1049

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Giacomo Puccini

“Recondita armonia” de la ópera Tosca

Luciano Pavarotti, tenor

Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino / Zubin Mehta

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Joseph Haydn

Sinfonía en Re mayor, Hob.1, Nº104, “Londres”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Hans Rosbaud

Registro de 1956.

——————–

Joaquín Turina

Cuarteto con piano en la menor, op.67

The Nash Ensemble

Francesco Cavalli

“Vanne intrepido o mio core”, de la ópera Statira

Giulia Semenzato, soprano

La Venexiana / Claudio Cavina

14.00

El compositor de la semana

Paul Hindemith

Sinfonía “Matías, el pintor”

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

————-

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Rosamunde

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Héctor Berlioz

Herminia, cantata con libreto de Pierre-Ange Vielliard

Véronique Gens, mezzosoprano

Orquesta Nacional de la Región del Loire / John Axelrod

Franz Liszt

Tres estudios de concierto

Claudio Arrau, piano

Johann Strauss I

Marcha Radetzky, op.228

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

19.00

Jazz en La 96.7

20.00

Ciclos (Obras para violín solo)

Nicola Matteis

Passagio rotto, Fantasía y Preludio para violín solo

Amandine Beyer, violín barroco

Karol Lipinsky

Capricho para violín solo en Re mayor, op.29,N°3 e Impromptu para violín solo en re menor, op.34, N°1

Konstanty Kulka, violín

Rodion Shchedrin

Sonata Eco

Sergei Stadler, violín

———–

George Frideric Handel

Concierto para arpa y orquesta en Si bemol mayor, op. 4, Nº 6

Lily Laskine,arpa

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

21.00

Música Nocturna

Dora Pejačević

Sinfonía, op.41

Filarmonía del Estado Alemán de Renania-Palatinado / Ari Rasilainen

Gilles Binchois

“De plus en plus” y “Lune tres belle”

Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellard

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob:XVI.50

Emanuel Ax, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para dos violines y orquesta en Si bemol mayor, op.9, Nº9

Simon Standage, violín

Catherine Mackinstosh, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Carlos Chaves

Cuarteto para cuerdas Nº1

Ensamble Souttwest Chamber Music

Karl Michael Ziehrer

Carnaval infantil y La leyenda del Danubio

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

23.00

Industria Nacional

Augusto Sebastiani

Elaboración dsobre candencia de arpa sola sobre la ópera “Lucia di Lammermor”

Marcela Méndez, arpa

Adriano Banchieri

Il Festino

Conjunto Ars Nova de Rosario / Miguel Ángel Solagna

Sonia Possetti

Ausencia en tus ojos

Víctor Hugo Villena, bandoneón

————

Johannn Strauss II

Cuadrilla de la alegría, op.130

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz