Programación Miércoles 8 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Wynton Kelly

Char’s blues

Joe’s Avenue

Lucky dog

Sue Tucker

Like someone in love

I’m gonna laugh you right out of my life

You turned the tables on me

——

Nicholas Charles Bochsa (compositor francés, 1789 – 1856)

Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Lily Laskine, arpa

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari

01.00

07.00

Y la mañana va

Manuel de Falla

Interludio y danza de “La vida breve”

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Edvard Grieg

Cuadros sonoros poéticos, op.3

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

08.00

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Leo Weiner (compositor húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

09.00

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº50 en Re mayor, Hob.16, Nº37

Alfred Brendel, piano

Oscar Fetrás

Reminiscencias de la ópera “Aída” de Verdi (arreglo para orquesta de salón de Walter Görgel)

Orquesta de Salón de Colonia

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy



10.00

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano: “Luz en la noche”, “La felicidad del bosque”, “Arrebato“ y “Canción de la cosecha”

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº3 en Do mayor, op.5, Nº3

Ensamble Convivium

11.00

La gran aldea (Brasil)

Camargo Guarneri

Selección de Ponteios para piano

Marcello Verzoni, piano

Heitor Villa-Lobos

Uirapurú, ballet para orquesta

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

Sérgio Assad

Saga dos migrantes

Sérgio y Odair Assad, dúo de guitarras

Carlos Gomes

“Intenditi con Dio!… Ah! Se tu sei fra gli angeli” de la ópera Fosca

Rolando Villazón, tenor

Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi de Milan / Danielle Callegari

12.00

Clásicos a la carta

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

13.00

La música del fauno

Mijail Glinka

Obertura española Nº2, “Recuerdo de una noche de verano en Madrid”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en sol menor, op.73, Nº3

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

Arnold Bax

Sonata para piano Nº3 en sol sostenido menor

Eric Parkin, piano

14.00

Ferruccio Busoni

Suite “Turandot”, op.41

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Samuel Wong

George Frideric Handel

Concierto “a due cori” Nº3 en Fa mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Johannes Brahms

Quinteto para clarinete y cuerdas en si menor, op.115 (1891)

Gervase de Peyer, clarinete

Miembros del Ensamble Melos de Londres

Vincent D’Indy

Ishtar. Variaciones sinfónicas, op.42 (1896)

Orquesta Sinfónica de Islandia / Rumon Gamba

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música para órgano de Bach)

Johann Sebastian Bach

“Oh, cordero de Dios, inocente”, “Gloria a Ti, Cristo, que sufriste la angustia” y “En un solo Dios creemos”, preludios corales de la Colección Neumeister, BVW 1094, 1095, 1097 y 1098

Kay Johannsen, órgano

Johann Sebastian Bach

Pastoral para órgano en Fa mayor, BWV 590

Tom Koopman, órgano

Johann Sebastian Bach

Fantasía en Sol mayor para órgano (Pièce d’orgue), BWV 572

André Isoir, órgano

Johann Sebastian Bach

Recibe mi saludo, Jesús salvador, partita coral, BWV 768

Gerhard Weinberger, órgano

21.00

Música Nocturna

Ferruccio Busoni

Sonata Nº2 para violín y piano en mi menor, op.36a

Lydia Mordkovitch, violín

Viktoria Postnikova, piano

Boris Blacher

Música concertante, op.10

Orquesta del Estado de Frankfurt / Nikos Athinäos

Francesco Antonio Rosetti

Sonata para arpa en Fa mayor, op.6, Nº1

Susan McDonald, arpa

Rheingold Gliere

Las sirenas, op.33, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Kirill Karabits

Grabado en vivo el 24 de noviembre del año pasado

Sylvius Leopold Weiss

“Allemande” y “Courante” de la Sonata para laúd en Re mayor

Viggo Mangor, laúd barroco

Arias de las óperas Los troyanos de Berlioz y Rolando y el muchacho malvado de Rabaud

Bryan Hymel, tenor

Orquesta Sinfónica de Praga / Emmanuel Vuillaume

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº2

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

23.00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Sol Gabetta, chelo

Lauma Skride, piano

Grabado en vivo en el Wigmore Hall de Londres el 4 de abril de 2011

Ruggiero Leoncavallo

Fragmentos de la opera I Pagliacci

Ramón Vinay, tenor

Delia Rigal, soprano

Frank Guarrerra y Renato Capecchi, barítonos

Thomas Hayward, tenor

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House / Alberto Erede

Grabación de la transmisión radial de la función realizada en el Metropolitan Opera House de Nueva York el 26 de enero de 1952