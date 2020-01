Programación Miércoles 8 de Enero

00.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jacob Gade

Tango celoso

Antón Kontra, violín

Orquesta Filarmónica de Copenhague / John Frandsen

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Fa mayor, op.6, Nº12

Camerata Instrumental de Santa Cecilia



Alberto Williams

Poema del valle, op.80

Valentín Surif, piano

Georges Bizet

Suite Nº2 de “Carmen”

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

08.00



Ludwig Van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuerdas en Mi bemol mayor, op.81b

Ensamble L’archibudelli

Ferruccio Busoni

Improvisación sobre un coral de Bach, para dos pianos

Isabel y Jürg von Vintschger, pianos

Charles Gounod

Música del ballet “Coppelia”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Heinz Fricke

09.00

Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op. póstumo

David Géringas, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

William Byrd

Fantasía para clave

Zsuzsa Pertis, clave

Johan Peter Selmer (compositor noruego, 1844-1910)

Carnaval en Flandes, poema sinfónico op.32

Orquesta Filarmónica de Oslo / Michail Jurowski

10.00

Claude Debussy

2do.libro de los Doce Estudios para piano

Maurizio Pollini, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Robert Schumann

Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131

Václav Snítil, violín

Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlaváček

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

William Yeates Hurlstone

El espejo mágico

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Régine Wieniawski

Sonata para violín y piano en re menor

Clare Howick, violín

Sophia Rahman, piano

Edward Elgar

Dos canciones para coro, op.73

Coro Sinfónico de Londres / Vernon Handely

12.00

Clásicos a la carta

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Robert Schumann

Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

Giuseppe Verdi

“Va pensiero” de la ópera Nabucco

Coro y Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Giuseppe Sinopoli

13.00

La música del fauno

Nikolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº26 en Mi bemol mayor, op.81a, “Los adioses”

Evgeny Kissin, piano

Silvestre Revueltas

Cuarteto Nº2, “Magueyes”

Cuarteto Latinoamericano

14.00

André Jolivet (1905-1974)

Concierto para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Antonín Dvořák

Canciones bíblicas, op.99

Bernarda Fink, mezzosoprano

Christoph Berner, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Trío Locatelli

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Priotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.44 (1880)

Mijail Pletnev, piano

Orquesta Philharmonia / Vladimir Fedoseyev

Edvard Grieg

Saludo a los cantantes de Cristianía, para coro masculino (1883)

Voces Masculinas del Coro Filarmónico de Noruega / Stephan Sköld

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Giuseppe Verdi

“Escena de Manrico” de la ópera Il Trovatore

Jose Carreras y Robin Legate, tenores

Katia Ricciarelli, soprano

Coro y orquesta del Covent Garden / Colin Davis

Francisco Mignone

Dos valses, Nº 3 y 8

Nicolas gagliani, guitarra



Anton Rubinstein

Fantasia heroica, op.110

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovenia / Robert Satnkowsky

Luigi Boccherini

Sonata para chelo y piano Nº2 en Do mayor, Num catalogo 6

Fedor Amosov, chelo

Jen-Ru Sun, piano

19.00



Max Reger

Cuarteto en fa sostenido menor, op121

Cuarteto de Mannheim

Heinrich Stölzel

Cantata Yo le grito desde lo mas profundo

Tomas Tomasche, barítono

Virtuosi di Praga / Oldriich Viczek

20.00

Ciclos (Música de Batalla)

Johann Caspar Kerll (1627-1693)

Batalla

Ton Koopman, órgano

Mariano Pablo Rosquellas

La batalla de Ayacucho. Sinfonía a doble orquesta

Orquesta Sinfónica / Lucio Bruno Videla

Grabado en vivo en el CCK el 9 de julio de 2017

Sergei Prokofiev

“La batalla sobre el hielo”, de la cantata Alexander Nevsky, op.78

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Dmitri Kitaenko

Kurt Weill

“Beat! Beat! Drums!”, de Cuatro canciones con textos de Walt Whitman

Anna Prohaska, soprano

Eric Schneider, piano

Benjamin Britten

Fragmentos del “Dies Irae” y del “Libera me”, del Requiem de guerra, con textos del Oficio de Difuntos y de Wilfred Owen

Heather Harper, soprano

Philip Langridge, tenor

John Shirley-Quirk, barítono

Coro de la Catedral de San Pablo

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Kickox

21.00

Música Nocturna

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Eroica

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera El viaje a Reims

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Suleika I, op.34, Nº4; Lugares predilectos, op.99, Nº3 y Nuevo amor, op.19, Nº4

Marnianne Hirsti, soprano

Rodolf Jansen, piano

Leoš Janáček

Danzas laquianas

Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Witt

George Frideric Handel

Suite para teclado en mi menor

Trevor Pinnock, clave

Nicolai Rimsky-Korsakov

Concierto fantasía sobre temas rusos para violín y orquesta, op.33

Mark Lubotsky,violín

Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia / Arvo Volmer

Toru Takemitsu

Hechizo de lluvia, para flauta, clarinete, arpa, piano y vibrafono

Robert Aitken, flauta

Joaquin Valdepeñas, clarinete

Erica Goodman, arpa

David Swan, piano

Robin Engelman, vibráfono

William Walton

Marcha “Orbe y cetro”

Orquesta Philharmonia / David Willcoks

23.00

Industria Nacional

Domingo Calabró (1910-1979)

Suite de arias boccaccescas

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Domingo Calabró

Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 1974

Norma Lado (1934)

Detrás del olvido

Trío Sine Nomine

Giuseppe Verdi

Dúo de Aída y Amonasro del tercer acto de la ópera Aída

Galina Kalinina, soprano

Ricardo Yost, barítono

Grabación de la transmisión radial de la función ofrecida en el Teatro Colón del 28 de julio de 1996

Heitor Villa-Lobos

El silbido del jet

Jorge de la Vega, flauta

Eduardo Vasallo, chelo

Luciano Giambastiani (1990)

Trafitto, para clarinete en Si bemol y electroacústica en ocho canales