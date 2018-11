Programación Miércoles 7 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

John Yao

In the now

Pink eye

Avishai Cohen y Nitai Hershkovits

Ann’s tune

Soof

Liv Stoveland

Four

Daydreaming

Old devil moon

Arnold Bax

Bosques de noviembre, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

01.00

La trasnoche de la 96.7

07.00

Y la mañana va

Herman Severin Løvenskiold

Obertura del ballet “La Sílfide”

Orquesta Real de Dinamarca / David Garforth

Darius Milhaud

Concierto para piano y orquesta Nº1, op.127

Claude Helffer, piano

Orquesta Nacional de Francia / David Robertson

Eduardo Sàinz de la Maza (compositor y guitarrista español, 1903-1982)

Homenaje a la guitarra y Campanas del alba

Wolfgang Lendle, guitarra

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Stephen Gunzenhauser

08.00

Giuseppe Verdi

“Oh madre, dal cielo soccorri al mio pianto”, del 2º acto de I Lombardi

June Anderson, soprano

Orquesta de la Opera del Metropolitan / James Levine

Aaron Copland

Variaciones orquestales

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

Joseph Haydn

Concierto para oboe y cuerdas en Do mayor

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Béla Bartók

Microcosmos, selección del volumen 5

Andor Foldes, piano

09.00

Antonin Dvorak

Cuarteto en Fa mayor, op.96, “Americano”

Cuarteto Amadeus (Grabación del año 1960)

Gabriel Fauré

Dos nocturnos: Nº12 en mi menor, op.107 y Nº13 en si menor, op.119

Vlado Perlemuter, piano

Percy Grainger

Bouquet de Lincolnshire

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

10.00

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Arabella Steinbacher, violín

Robert Kulek, piano

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, poema sinfónico op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Karl Ditters Von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

William Alwyn

Valses de fantasía

Ashley Wass, piano

Charles Hubert Parry

Suite de Lady Radnor

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

John Wilson

Languish And Dispaire My Hart

The Newberry Consort / Mary Springfels

12.00

Clásicos a la carta

Karl Amadeus Hartmann

Concierto fúnebre para violín y cuerdas

Christiane Edinger, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Krzysztof Penderecki

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, S.178

Yuja Wang, piano

13.00

La música del fauno

Johann David Heinichen

Obertura para cuerdas y bajo continuo

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Bedřich Smetana

Cuarteto para cuerdas Nº1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto de Cleveland

Samuel Barber

Cuatro excursiones, op.20

Angela Brownridge, piano

14.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº46 en Si mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Ernest Chausson

Siete canciones, op.2

Véronique Gens, soprano

Susan Manoff, piano

Gian Francesco Malipiero (1882-1973)

Concierto para piano y orquesta Nº1

Sandro Ivo Bartoli, piano

Orquesta de la Radio de Saarbrücken / Michele Carulli

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Héctor Berlioz

Sinfonía fantástica. Episodios de la vida de un artista, op.14

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Eliot Gardiner

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos

Jennifer Higdon (1962)

Concierto para violín y orquesta (2009)

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vasily Petrenko

Carl Maria von Weber

Nueve variaciones para piano sobre la canción rusa ‘Bella Minka’, op.40

Alexander Paley, piano

21.00

Música Nocturna

Antonín Dvořák

Sinfonía Nº8 en mi menor, op.95, “Del Nuevo Mundo” (1893)

Orquesta Filarmónica Checa / Karel Ančerl

Adam Krieger

El vino del Rin, El poder del amor reina día y noche y No ha sido fiel al compromiso, canciones

Andreas Scholl, contratenor

Karl Ernst Schröder, laúd

Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines

Alix Verzier, chelo

Markus Märkl, clave

Jan Ladislav Dussek

Sonata para arpa en do menor

Willy Postma, arpa

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano N°2 (en versión orquestal de Yan Maresz)

Reandu Capuçon, violín

Orquesta de la Suisse Romande / Jonathan Nott

Grabado en vivo el 16 de agosto de 2018 4n el Royal Albert Hall de Londres

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

Arnold Bax

Música de verano (1917; revisión de 1932)

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Joseph Nicolas Pancrace Royer

“Marcha de los escitas” de las Piezas para clave (1746)

(cristóf rusé) Christophe Rousset, clave

23.00

Industria Nacional

Mariano Etkin (1943-2016)

Caminos de cornisa (1985)

Ensamble Surplus / James Avery

Johannes Brahms

Canciones gitanas, op.103

Coro Universitario del Comahue / Daniel Constanza

Ricardo Osete, piano

Benjamin Britten

Nocturnal sobre un tema de Dowland, op.70

Ariel López Saldívar, guitarra

Aram Jachaturian

“El bordado de la manta” del ballet Gayaneh

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Moscú / Djansug Kakhidze