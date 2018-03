Programación Miércoles 7 de Marzo

00.00 Trasnoche Jazz

Charlie Watts

Bemsha swing (T. Monk)

Branford Marsalis y Joey Calderazzo

Endymion

Face on the barroom floor

Lena Horne

I hadn’t anyone till you

Someone to watch over me

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Obertura de “Cupido y el poeta”, op.54

Orquesta Sinfónica del Sur de Jutlandia / John Frandsen

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº1

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Franz Liszt

Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, Catálogo Searle 159

Leslie Howard, piano

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de Paris / David Stern

08.00



Ludwig Van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gabriel Fauré

Tres barcarolas: Nº1, op.26, Nº2, op.41 y Nº4, op.44

Pascal Rogé, piano

Nikolai Rimsky Korsakov

“La Gran Pascua Rusa“, obertura op.36

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

09.00

Joseph Haydn

Cuarteto en Si bemol mayor, op.1, Nº1

Cuarteto Hagen

Bohuslav Martinú

Nocturnos, cuatro estudios para chelo y piano

Alfia Bekova, chelo

Eleonora Bekova, piano

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

10.00

Virgil Thomson

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / James Sedares

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en La mayor, K.526

Hilary Hahn, violín

Natalie Zhu, piano

Wilhelm Stenhammar

Excelsior!, obertura sinfónica op.13

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

11.00

La gran aldea (Suiza)

Ernst Levy

Concierto para chelo y orquesta

Scott Ballantyne, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / George Marriner Maull

Joseph Joachim Raff

Trio Nº3 en la menor, op.155

Trio opus 8

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Leo Brouwer

Concierto elegíaco para guitarra y orquesta

Orquesta de Cámara RCA Victor / Leo Brouwer

Josef Suk (1874-1935)

Cuatro piezas para piano, op.7

Margaret Fingerhut, piano

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en La mayor, op.54, Nº6

La Real Cámara

14.00

Frederick Delius

Florida Suite, escenas tropicales para orquesta

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Jean-Philippe Rameau

Segundo concierto en sexteto

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129 (1850)

Christine Walevska, chelo y cadencias

Orquesta de la Ópera de Montecarlo / Eliahu Inbal

Charles Gounod

Obsequio floral, Si la muerte es la meta e Himno a la noche

José Van Dam, barítono bajo

Jean-Philippe Collard, piano

Anton von Webern

Im Sommerwind. Idilio para gran orquesta

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Canciones de Rachmaninov)

Sergei Rachmaninov

La flor murió y ¿Recuerdas aquella noche? (1890)

María Popescu, mezzosoprano

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

Canciones op.34, N°1 a 13 (1912)

Joan Rodgers, soprano

Maria Popescu, mezzosoprano

Alexander Naoumenko, tenor

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

Vocalise, op.34, N°14

Galina Vishnevskaia, soprano

Mstislav Rostropovich, piano

21.00

Música Nocturna

Charles Ives

A Holidays Symphony (1913)

Coro y Orquesta Sinfónica de Chicago / Michael Tilson Thomas

Joseph Haydn

Andante con variaciones para piano en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

Charles-Auguste de Bériot

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.16

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio Televisión Belga / Alfred Walter

William Boyce

“Sopla con suavidad, brisa del sur”, de la serenata Solomon

John Galliard

“Con el primer corno”, de la pantomima La cacería real

Ian Bostridge, tenor

The English Concert / Bernard Labadie

Antonin Dvořák

La paloma del bosque, op.110, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera/ Rafael Kubelik

Luis Sandi

Sonatina para chelo y piano

Dúo Lin / Castro Balbi

23.00

Industria Nacional

Alejandro Civilotti (1959)

Cinco grabados para orquesta

Orquesta de la Radio Televisión Española / Sergiu Comissiona

Niccolò Dôthel

Sonata para flauta travesera y chelo, op.2, Nº1

Dúo Comarca Antigua

Alicia Terzián

Cuaderno de imágenes

Adelma Gómez, órgano

Grabado en el órgano del Auditorio “Juan Victoria” de la Universidad Nacional de San Juan

Rolando Budini

Atemporal y Dancing fugue

Cuarteto de Saxofones 4mil

Claude Delangle, saxofonista invitado

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 25 de octubre del año 2013