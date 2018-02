Programación Miércoles 7 de Febrero

00.00 Trasnoche Jazz

“The Quintet”

Salt peanuts

Wee

Craig Taborn (teiborn)

Gift horse

Les McCann

Wonder why

Please send me someone to love

I cried for you

————

Georg Philipp Telemann

Obertura para flauta, cuerdas y bajo contínuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

01.00

La trasnoche de la 96.7

07.00

Y la mañana va

Julius Fucik

“Entrada de los gladiadores”, marcha para orquesta, op.68

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

John Ireland

Cuatro preludios para piano

Eric Parkin, piano

Michael Haydn

Concertino para corno y orquesta en Re mayor

Dale Clevenger, corno

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre “Soy el sastre Kakadú” de Wenzel Müller, op.21a

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

08.00



Jean-Baptiste Lully

Dies Irae, gran motete

Donna Brown, soprano

Howard Crook, tenor

Peter Kooy, bajo

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe.

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de vientos de Bergen

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.9, Nº3

Jorge Parodi, piano

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº3 en Sol mayor, K.216

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

George Enescu

Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1 (arr. para quinteto con piano)

I salonisti

Felix Mendelssohn

Sinfonía para cuerdas Nº10 en si menor

Orquesta de Cámara Orpheus

10.00



Edvard Grieg

Sonata para piano, op.7

Eva Knardahl, piano

William Walton

“Varii capricci”, para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Bohuslav Martinú

“La revista de cocina”, para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano

Ensamble Dartington

11.00

La gran aldea (Austria)

Erich Wolfgang Konrgold

Sinfonía en fa sostenido mayor, op.40

Orquesta de Filadelfia / Franz Welser-Möst

Hugo Wolf

Dos canciones: “Es la primeravera” y “En una caminata”

Olaf Baer, barítono

Geoffrey Parsons, piano

12.00

Clásicos a la carta

Franz Liszt

Rapsodia húngara para dos pianos Nº1 en fa menor

Monika Egri, piano

Attila Pertis, piano

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras Nº5, para soprano y ocho chelos

Barbara Hendricks, soprano

Miembros de la Royal Philarmonic Orchestra / Enrique Bátiz

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº1 en sol menor, op.5

Lyubov Bruk y Mark Taimanov, piano

Registro de 1959

——————–

James Brooks (1760-1809)

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor

Elizabeth Wallfish, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

François Couperin

Séptimo concierto de la colección Les Goûts-réünis

Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

14.00

El compositor de la semana

Ferruccio Busoni

Fantasía contrapuntística

Isabel y Jürg von Vintschger, dúo de pianos

————-

Witold Lutosławski

Preludios de danza

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional de Escocia / Matthias Bamert

Johann Kaspar Kerll (1627 –1693)

Batalla Imperial

Hespèrion XX / Jordi Savall

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Antonín Dvořák

Trío Nº3 en fa menor, op.65

Trío Chung

Ernest Chausson

Dúo de Ginebra y Lancelot, del primer acto de la ópera Rey Arturo (1895)

Teresa Zylis-Gara, soprano

Gösta Winbergh, tenor

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Armin Jordan

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Edmundo Villani-Côrtes (compositor brasileño nacido en 1930)

Concierto para piano y orquesta Nº3

Karin Fernandes, piano

Orquesta Sinfónica del Teatro San Pedro / Lutero Rodrigues

Mikhail Glinka

Sonata inconclusa en re menor para viola y piano

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, piano

Robert Schumann

Sinfonia de Zwickau en sol menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Sergei Prokofiev

Sonata Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Horacio Lavandera, piano

19.00

Heinrich Ignaz Biber (1644-1704)

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Ensamble Romanesca

George Gershwin

“Tres escenas” de la ópera Porgy and Bess

Leontyne Price, sopra

William Warfield, barítono

Coro y orquesta de la RCA / Strich Henderson

Candelario Huízar

Cuarteto

Cuarteto de cuerdas Ruso-Americano

20.00

Ciclos (Canciones de Rachmaninov)

Sergei Rachmaninov

Nuevamente estás agitado mi corazón y ¡Abril! Un día festivo de primavera, canciones

Joan Rodgers, soprano

Alexander Naoumenko, tenor

Howard Shelley, piano

Sergei Raachmaninov

Seis canciones, op.8 (1893)

Joan Rodgers, soprano

Maria Popescu, mezzosoprano

Alexander Naoumenko, tenor

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

Tres canciones para coro y orquesta, op.41

Coro del Teatro Marinsky

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

———-

Georg Philipp Telemann

Obertura de las naciones

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

21.00

Música Nocturna

Richard Wagner

Segundo acto del drama musical Tristán e Isolda

Margaret Price, soprano

René Kollo, tenor

Brigitte Fassbaender, mezzosoprano

Kurt Moll, bajo

Werner Götz, tenor

Orquesta del Estado de Dresde / Carlos Kleiber

Silvestre Revueltas

Cuarteto para cuerdas N°3

Cuarteto de Cuerdas Latinoamericano

Samuel Wesley

Marcha y Rondó

Ian Hobson, piano

Francesco Corbetta

“Alemanda favorita del compositor”, de La guitarra real

Jakob Lindberg, guitarra barroca

23.00

Industria Nacional

Natalia Solomonoff (1968)

Pájaros arcanos o del sosiego de los pájaros ausentes

Ausum Ensemble / Federico Gariglio

Bohuslav Martinů

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Re mayor

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Krzysztof Urbanski

Pompeyo Camps

De puerta en puerta, op.50 (1962)

Alciai Nafé, mezzosoprano

Carmen Piazzini, piano

Paul Hindemith

Pequeña música de cámara para vientos, op.24, Nº2

Quinteto de Vientos Argos