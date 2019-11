Programación Miércoles 6 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Duke Ellington y su Orquesta

C Jam Blues

Satin doll

Rockin’ in rhythm

Wolfgang Muthspiel

Den Wheeler, Den Kenny

Carme Canela

Ribbon in the sky (de Stevie Wonder)

Madalena (de Ivan Lins)

——-

Richard Strauss

Burleske para piano y orquesta en re menor

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / ilan Volkov

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ludwig van Beethoven

Obertura Leonora Nº2, op.72a

Orquesta Filarmónica de Dresde / Hebert Kegel

Edvard Grieg

Cuadros sonoros poéticos, op.3

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Jean Sibelius

Suite de la música incidental para El festín de Baltazar, op.51

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

08.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº4 en Do mayor, Deutsch 46

Cuarteto Melos

George Gershwin

Dos canciones: Love is here to stay y Embraceable you. Arreglo para dos pianos

Katia y Marielle Labeque, pianos

Luigi Gianella

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en re menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini



09.00

Malcolm Arnold

Sinfonía Nº2, op.40

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Charles Groves

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº7 en Do mayor, K.309

Mitsuko Uchida, piano

Charles Gounod

Sanctus, de la Misa Solemne de Santa Cecilia

Jessye Norman, soprano

Coro Ambrosiano

Royal Philharmonic Orchestra / Alexander Gibson

10.00

Leoš Janáček

Concierto para violín y orquesta, “La migración de un alma”

Baiba Skride, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Marek Janowski

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Wolfgang Plagge, piano

Ernest Chausson

Viviane, poema sinfónico op.5

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

11.00

La gran aldea (Polonia)

Henryk Melcer

Sonata para violín y piano en Sol mayor

Andrzej Gębski, violín

Joanna Ławrynowicz, piano

Andrzej Panufnik

Concierto para piano y orquesta

Ewa Pobłocka, piano

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

Henryk Wieniawski

Estudio-capricho para dos violines en Mi bemol mayor, op.18, Nº5

Luis Michal, violín

Martha Carfi, violín

12.00

Clásicos a la carta

Ariel Ramírez y Jesús Gabriel Segade

Misa criolla

José Carreras, tenor

Arsenio Zambrano, charango

Lalo Gutierrez, guitarra

Raúl Barboza, acordeón

Jorge Padin, percusión

Domingo Cura, percusión

Coral Salvé de Laredo / Jose Luis Ocejo

Maurice Ravel

Suite Nº2 de Dafnis y Cloe

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frédéric Chopin

Andante spianato y gran polonesa brillante en Mi bemol mayor, op.22

Artur Rubinstein, piano

13.00

La música del fauno

Max Bruch

Doble concierto para clarinete, viola y orquesta, op.88

Roeland Hendrikx, clarinete

Sander Geerts, viola

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Fa mayor, op.39, Nº2

Ensemble 415

Henry Purcell

Suite de la semi-ópera La profetisa o La historia de Dioclesiano

Le Concert des Nations / Jordi Savall

14.00

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.84

Freddy Kempf, piano

Edouard Lalo

Divertimentos

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Nicola Porpora

“Alto Giove”, de la ópera Polifemo

Philippe Jaroussky, contratenor

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº1 en Do mayor, op.1 (1852)

Sviatoslav Richter, piano

Ernest Chausson

Poema, op.24, para violín y orquesta (1896)

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreisberg

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música de Batalla)

Bartolomeo Tromboncino

A la guerra, a la guerra, frottola

Shirley Rumsey

Tielman Susato

Pavana “La batalla”

New London Consort / Philip Pickett

Wolfgang Amadeus Mozart

“La batalla”. Contradanza en Do Mayor, K:535

Orquesta de Cámara Orpheus

Nicolai Rimsky-Korsakov

Primera escena del segundo acto de la ópera El gallo de oro

Maxim Mijailov y Nikolai Nizienko, bajos

Coro y Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú / Yevgueni Svetlánov

Grabado en vivo en Tokio el 12 de julio de 1989

William Walton

“Música del Spitfire y Batalla en el aire”, de la música incidental para la película La Batalla de Inglaterra

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

———

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº35 en La bemol mayor, Hob.XVI:43

Lyubov Timofeyeva, piano

21.00

Música Nocturna

Henry Purcell

Salve, radiante Cecilia, Antaño Z.328

Gillian Fisher, soprano

John Mark Ainsley y Rogers Covey-Crump, tenores

James Bowman, contratenor

Simon Keenlyside, barítono

Michael George, bajo

King’s Consort / Robert King

Claude Debussy

Sonata para flauta, arpa y arpa

Peter-Lukas Graf, flauta

Serge Collot, viola

Ursula Holliger, arpa

John Adams

Viaje corto en una máquina rápida

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Louis Langrée

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Elizabeth Leonskaja,.piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete en re y orquesta en Re mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámra de Suoeste de Alemania (fórtsjaim) Forzheim / Paul Angerer

Bohuslav Martinů

Nuevas canciones eslovacas (“Así me dijo” y “Yo tenía una blusa”)

Magdalena Kožená, soprano

Graham Johnson, piano

Dietrich Buxtehude

Preludio para órgano en Do mayor, BuxWV 138

Ulrik Spang-Hanssen, órgano

23.00

Industria Nacional

Ned Rorem

Sonata para piano Nº2

Marta Felcman, piano

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

José Araujo, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 1º de noviembre de 2013

Alex Nante (1992)

Demócrito

Ensamble Écoute / Alex Nante