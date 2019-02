Programación Miércoles 6 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Balada en Fa mayor, op.78

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Papillons, op.2

Claudio Arrau, piano

Albert Roussel

Rapsodia flamenca, op.56

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania Palatinado / Pierre Stoll

08.00

Georg Frideric Handel

Arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”

Nathalie Stutzmann, contralto (en el rol de Amadigi)

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch

Sinfonía en la menor, “A la francesa”

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn

Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28

Trío Beaux Arts

09.00

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Leonidas Kavakos, violín

Enrico Pace, piano

Antonio Lotti

Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor

Heinz Holliger, oboe d’amore

I Musici

10.00

Franz Liszt

“Tasso: Lamento y Triunfo”, poema sinfónico Nº2

Orquesta Filármónica de Berlín / Herbert Von Karajan. (Grabación: 1976)

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en Si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº14 en La mayor, op.21, Nº6, Gerard 498

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

11.00

La gran aldea (Rumania)

Sigismund Toduta

Sonata para flauta y piano Nº1

Radu Cotutiu, flauta

Heidi Brunner-Gut, piano

Georges Enescu

Poema rumano, suite sinfónica op.1

Orquesta Filarmónica George Enescu de Budapest / Cristian Mandeal

Mihail Jora

Pequeña suite para violín y piano, op.3

Vlad Stanculeasa, violín

Thomas Hoppe, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Richard Addinsell

Concierto de Varsovia

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Hugh Wolff

Astor Piazzolla

“Milonga del ángel”, “Muerte del ángel” y “Resurrección del ángel”

Horacio Lavandera, piano

13.00

La música del fauno

Joseph Haydn

Sinfonía en La mayor, Hob.1, Nº64

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Ernő Dohnányi (1877 – 1960)

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

The Nash Ensemble

Henry Purcell

Suite de la música incidental para Bonduca o la heroína británica

The Parley of Instruments / Peter Holman

14.00

Ernst Krenek

Concertino para flauta, violín, piano y orquesta de cuerdas, op.27

Karl-Heinz Schütz, flauta

Christoph Konez, violín

Maria Prinz, piano

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Vincent D’Indy

Cuentos de hadas, suite para piano op.86

Michael Schäfer, piano

Luigi Boccherini

Cuarteto en mi menor, op.32, Nº2

Cuarteto Esterházy

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Franz Liszt

Lorelei, Los tres gitanos y Había una vez un rey en Tule, canciones

Diana Damrau, soprano

Helmuth Deutsch, piano

Édouard Lalo

Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21 (1874)

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / (sharl) Charles Dutoit

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Edvard Grieg

“En otoño”, obertura op.11

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con piano en sol menor, K.478

Trío Beaux Arts con Bruno Giurana, viola

Jean Philipe Rameau

Suite de la ópera Castor et Pollux

Orquesta del siglo 18 / Frans Brüggen

19.00

Karol Szymanowski

Preludios para piano, op.1

Martin Roscoe, piano

Giuseppe Verdi

“Ella giamai m’amo” de la opera Don Carlo

Cesare Ciepi, bajo

Orquesta de la Academia Santa Cecilia de Roma / Alberto Erede

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº1

Miembros de The English Concert

Domingo Santa Cruz (compositor chileno 1899-1987)

Preludios dramàticos

Orquesta Sinfónica de Chile / David del Pino Klinge

20.00

Ciclos (Sinfonías de Michael Tippett)

Michael Tippett

Sinfonía N°1

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Hugo Wolf

Plegaria, Nuevo amor, A un viejo retrato y El niño Jesús dormido, con texto de Eduard Möricke

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

21.00

Música Nocturna

Giovanni Battista Viotti

Concierto para violín y orquesta Nº22 en la menor

Guido Rimonda, violín

Camerata Ducale / Guido Rimonda, violín

Enrique Granados

“Mañanica era…”, “Mira que soy niña, ¡amor déjame!”, “Serranas de Cuenca”, “Llorad, corazón” y “Gracia mía”, de la colección Canciones amatorias

Conchita Badía, soprano

Alicia De Larrocha, piano

Uuno Klami (1900-1961)

Las aventuras de Lemminkäinen en la isla de Saari

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Philipp Erlebach

Sonata N°3

Ensamble Stylus Fantasticus

Franz Reiszentein

Concerto popolare (Un concierto para piano para acabar con todos los conciertos para piano)

Yvonne Arnaud, piano

Orquesta Sinfónica Hoffnung / Norman Del Mar

Grabado en vivo en el Royal Albert Hall de Londres el 13 de noviembre de 1956

Franz Danzi

Sonata en fa mayor para corno di bassetto y piano, op.62

Keith Puddy, corno di bassetto

Malcolm Martineau, piano

Carl Nielsen

“Danza de los prisioneros”, de Aladino

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

23.00

Industria Nacional

Jonathan Harvey

Tombeau de Messiaen

Susana Kasakoff, piano

Fray Esteban Ponce de León

Venid, venid, deidades

Ensamble Louis Berger / Ricardo Massun

Juan Manunel Abras (1975)

Sedekte. Quinteto dodecatánguico para bandoneón y cuarteto

Leandro Buenavista, bandoneón

Cuarteto del Seventh Ritual Lamb