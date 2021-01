Programación Miércoles 6 de Enero

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Martin Schack Quartet

En las laderas donde alumbra el sol

El viejo molino

Pat Martino

I remember Clifford

Nancy Lane

We’re together

Let me love you

Every time I’m with you

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Johann Sebastian Bach

Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912

András Schiff, piano

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Arthur Rubinstein, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, soprano

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Vasily Kalinikov

Dos intermedios para orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata en trío de la Ofrenda musical

Manfredo Kraemer, violín

Manfredo Zimmerman, flauta barroca

Nina Diehl, chelo barroco

Mario Videla, clave

Joseph Haydn

Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67

Cuarteto Tátrai

Manuel Ponce

Estampas nocturnas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Richard Strauss

Sinfonía doméstica, op.53

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

François Devienne

Sonata para fagot y bajo continuo en Do mayor, op.24, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Klauss Stoll, violone

Jörg Ewald Dähler, fortepiano

Zoltan Kódaly

Danzas de Marosszek

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols

Claude Debussy

Reverie, L.68 (transcripción para orquesta)

Orquesta London Promenade / Eric Hammerstein

Johannes Brahms

Intermezzo para piano en mi menor, op.116, Nº5

Sviatoslav Richter, piano

07.00

Y la mañana va

Ferenc Erkel

Czardas de la ópera Ladislao Hunyadi

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor

Ricercar Consort

Franz Liszt

“El Valle de Obermann”, de Suiza, 1er.año del ciclo Años de peregrinaje

Jorge Bolet, piano

Francois Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean Francois Paillard / Jean Francois Paillard

Anton Arensky

Suite del ballet “Noches egipcias”, op.50a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko

Ferruccio Busoni

Sonatina para piano Nº1, Kinderman 257

Geoffrey Douglas Madge, piano

George Frideric Handel

Jubilate, HWV 279

Charles Brett, contratenor

Rogers Covey-Trump y Paul Elliot, tenores

David Thomas, bajo

Coro de la Catedral de Cristo de Oxford

The Academy of Ancient Music / Simon Preston

Frank Bridge

Verano

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Niels Gade

Sinfonía Nº8 en si menor, op.47

Sinfonieta de Estocolmo / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para cuerdas Nº7 en Mi bemol mayor, K.160

Cuarteto Festetics

Dmitri Kabalevsky

Once preludios para piano, op.38

Murray MacLachlan, piano

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en do mayor, Hob.7b, Nº1

Nicolas Altstaedt, chelo

Orquesta de Cámara Académica de Potsdam / Michael Sanderling

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Alex Klein, oboe

Phillip Bush, piano

Alexander Arutiunian

Sinfonietta

Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Joseph Haydn

Cuarteto Nº57 en Do mayor, op.74, Nº1, Hob.III:72

Cuarteto Tátrai

Francesco Biscogli

Concierto para oboe, trompeta, fagot y orquesta

Gábor Dienes, oboe

Päl Petz, trompeta

Läslö Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Josef Bulva, piano

15.00

Feria de Antigüedades (Susana Antón)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)