Programación Miércoles 5 de Junio

Trasnoche Jazz

Billy Mitchell

B and B

Marc Copland Trío

Lover man

Norman Mapp

Who do you think you are

I worry about you

Moanin’

Józef Elsner (compositor polaco, 1769-1854)

Gran sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

01.00

07.00

Y la mañana va

Jacob Gade

Tango celoso

Antón Kontra, violín

Orquesta Filarmónica de Copenhague / John Frandsen

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Fa mayor, op.6, Nº12

Alberto Williams

Poema del valle, op.80

Valentín Surif, piano

Georges Bizet

Suite Nº2 de “Carmen”

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Ludwig Van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuerdas en Mi bemol mayor, op.81b

Ensamble L’archibudelli

Ferruccio Busoni

Improvisación sobre un coral de Bach, para dos pianos

Isabel y Jürg von Vintschger, pianos

Charles Gounod

Música del ballet “Coppelia”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Heinz Fricke

09.00

Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op. póstumo

David Géringas, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

William Byrd

Fantasía para clave

Zsuzsa Pertis, clave

Johan Peter Selmer (compositor noruego, 1844-1910)

Carnaval en Flandes, poema sinfónico op.32

Orquesta Filarmónica de Oslo / Michail Jurowski

10.00

Claude Debussy

2do.libro de los Doce Estudios para piano

Maurizio Pollini, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Robert Schumann

Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131

Václav Snítil, violín

Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlaváček

11.00

La gran aldea (Austria)

Erich Wolfgang Korngold

Cuatro canciones de despedida, op.14

Anne Sofie Von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Joseph Ignace Pleyel

Cuarteto en Re mayor, op.2, Nº6

Cuarteto Enso

Paul Kont

Pieza orquestal sobre “Lisistrata”, de Aristófanes

Orquesta de la Radio de Viena / Karl Etti

12.00

Clásicos a la carta

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Valery Gergiev

Johann Pachelbel

Oh, Señor, cuán numerosos son mis enemigos

Ensamble Diderot

Francisco Tárrega

Capricho árabe

Wolfgang Lendle, guitarra

13.00

La música del fauno

Antonio Caldara (c. 1671-1736)

Sinfonía en Do mayor

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº17

Cuarteto de Brasilia

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº6 en Re mayor, “La petrificación de Phineaus y sus amigos”

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

14.00

Anton Arensky

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54

Ilya Gringolts, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Ilan Volkov

Maria von Weber

Sonata para piano Nº1

Alexander Paley, piano

Carlos Guastavino

Tonada y cueca, para clarinete para piano

Paquito D’Rivera, clarinete

Aldo Antognazzi, piano

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Héctor Berlioz

“Dies Irae” y “Quid sum miser”, del Requiem, op.5 (1837)

Coro de la Orquesta Sinfónica de Londres

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor (1883)

Cuarteto Lindsay

Franz Liszt

La lúgubre góndola N°2 (1882)

Arcadi Volodos, piano

Anatol Liadov

Kikimora, op.63 (1909)

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música para órgano de Bach)

Joahnn Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Daniel Chorzempa, órgano

Johann Sebastian Bach

Passacaglia y fuga para órgano en do menor, BWV 582

Ton Koopman, órgano

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Academy of St Martin the Fields / Iona Brown

21.00

Música Nocturna

Manuel de Falla

La vida breve, ópera en dos actos con libreto de Carlos Fernández Shaw

Victoria de los Ángeles, soprano

Carlo Cossutta, tenor

Inés Rivadeneira, mezzosoprano

Ana María Higueras, soprano

Víctor de Narké, bajo-barítono

Luis Villarejo, barítono

José María Higuero y Jean de Andia, tenores

Orfeón Donostriarra

Orquesta Nacional de España / Rafael Frübeck de Burgos

Bernhard Joachim Hagen

Sonata para laúd, violín y chelo en Fa mayor

Johann Schneidermann, laúd

Elizabeth Blumenstock, violin

William Skeen, chelo

George Gershwin

Ondas del Rialto, Impromptu en dos tonalidades y Paseo

William Bolcom, piano

Joseph Fiala

Concierto para corno inglés y orquesta en Mi bemol mayor

Heinz Holliger, corno inglés

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Claude Bénigne Balbastre

“La Boulogne” y “La D’Héricourt”, del Primer libro de piezas para clave

Ursula Duetscthler, clave

23.00

Industria Nacional

Luis Gianneo

Cuarteto Nº3

Cuarteto Gianneo

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta N°1 en Mi bemol mayor

Perla Brúgola, piano

Orquesta Sinfónica nacional / Juanj Carlos Zorzi

Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 21 de mayo de 1980

Antonio Zimmermann (1971)

C, para arpa y vibráfono

Lucrecia Jancsa, arpa

Ezequiel Finger, vibráfono