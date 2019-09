Programación Miércoles 4 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Gerard Badini

It don’t mean a thing

Stomp, look and listen

Erroll Garner

Loot to boot

Frankie and Johnny fantasy

Play piano play

Ester Andujar

Just one of those things

After you who?

—————————–

Joseph Martin Kraus

Sinfonía buffa en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Introducción y danza, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Richard Strauss

Pieza para piano, op.3, Nº3

Glenn Gould, piano

Nicholas Charles Bochsa (francés, 1789 – 1856)

Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Lily Laskine, arpa

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari

08.00

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Franz Danzi

Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41

Wolfgang Sawallisch, piano

Cuarteto de vientos de Munich

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Macbeth

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

09.00

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Ferruccio Busoni

Figuras medievales para piano, op.33

Geoffrey Douglas Madge, piano

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº2

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

10.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor, Hob.7d, Nº2

Lynn Harrell, chelo

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Erich Wolfgang Korngold

Cuatro canciones de despedida, op.14

Anne Sofie Von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Hector Berlioz

Ensoñación y capricho para violín y orquesta, op.8

James Ehnes, violín

Orquesta Sinfónica de Quebec / Yoav Talmi

11.00

La gran aldea (Bélgica)

Guillaume Lekeu

Sonata para piano en sol menor

Luc Devos, piano

François-Joseph Gossec

Selección de la ópera Teseo

Frédéric Antoun, tenor

Virginie Pochon, soprano

Jennifer Borghi, mezzosoprano

Tassis Christoyannis, barítono

Mélodie Ruvio, mezzosoprano

Coro de Cámara de Namur

Ensamble Les Agrémens / Guy Van Waas

André Souris

Concierto flamenco según fuentes del Renacimiento, para flauta, clarinete, oboe y fagot

Baudoin Giaux, flauta

Jean-Michel Charlier, clarinete

Karel Schoofs, oboe

Bob Permentier, fagot

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Erik Satie

Gnosiennes

Aldo Ciccolini, piano

Alexander Borodin

En las estepas del Asia central

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

13.00

La música del fauno

Charles Gounod

Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier

Béla Bartók

Contrastes para clarinete, violín y piano

Kálmán Berkés, clarinete

Miklós Szenthelyi, violín

Zoltán Kocsis, piano

14.00

Giuseppe Tartini

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor

Adrian Chandler, violín

La Serenissima / Adrian Chandler

Carl Maria von Weber

Siete variaciones sobre un tema original, op.9

Alexander Paley, piano

Kurt Weill

La Dama en la oscuridad, nocturno sinfónico (arreglo de Robert Russell Bennett)

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Marin Alsop

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Franz Liszt

“Funerales”, de Armonías poéticas y religiosas (1848)

Krystian Zimerman, piano

Richard Wagner

Tercera escena del primer acto de la ópera romántica Lohengrin, con libreto del compositor (1848)

Plácido Domingo, tenor

Jessye Norman, soprano

Eva Randová, mezzosopano

Sigmund Nimsgern y Hans Sotin, bajos

Dietric Fischer-Dieskau, barítono

Sociedad de Conciertos del Coro de la Ópera del Estado de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Camille Saint-Saëns

Fantasíua para flauta y arpa en La mayor, op.124 (1907)

Jean-Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras para chelo solo)

Alfred Schnittke

Kligende Buchstaben, para chelo solo

Julian Smiles, chelo

Bright Sheng (1955)

Siete melodías escuchadas en China

Yo-Yo Ma, chelo

Brian Ferneyhough (1943)

In Nomine, basado en Christopher Tye, para chelo solo (2017)

Lucas Fels, chelo

———————-

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, RV 436

Lisa Beznosiuk, flauta

The English Concert / Trrevor Pinnock

21.00

Música Nocturna

Robert Schumann

El paraíso y el hada, oratorio

Barbara Bonney y Alexandra Coku, sopranos

Bernarda Fink, contralto

Christoph Prégardien y Neill Archer, tenores

Gerald Finley, barítono

Cornelius Hauptman, bajo

Coro Monteverdi

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Eliot Gardiner

Biaggio Marini

Romanesca

Ensamble Convivium

Jacques Ibert

Tres piezas breves para quinteto de vientos

Ensamble Erwartung

23.00

Industria Nacional

Luis Mucillo (1956)

Sortilegio de otoño, para flauta, viola y arpa

Trío Luminar

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Gustavo Plis Sterenberg

Pablo Cetta (1960)

Todo se vuelve un presagio

Nora García, piano