Programación Miércoles 4 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Freddie Hubbard

Hub cap

Osie Mae

Duke Ellington

The blues

Take 6

Sweet Georgia Brown

Straighten up and fly right (con George Benson)

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Gabriel Fauré

Claro de Luna, op.46, Nº2

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en do menor, op.4, Nº11

The Purcell Quartet

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica Académica de la Filarmónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

Joseph Haydn

Tres canciones: Canción del marinero, Canción pastoral y Fidelidad

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jacques Ibert

Sinfonía concertante para oboe y orquesta de cuerdas

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Isaac Albéniz

Granada, Cataluña y Castilla, de la Suite española para piano Nº1, op.47 (transcripción para dos guitarras)

Dúo Horreaux-Trehard

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Mi patria, obertura op.62

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Anatoly Liadov

Seis miniaturas para piano

Monique Duphil, piano

Leos Janácek

Andante y Allegretto, de la música incidental para “Schluck y Jau”, de Gerhart Hauptmann

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Libor Pesek

Samuel Barber

Souvenirs, suite de ballet, op.28

Orquesta Nacional Real de Escocia / Marin Alsop

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema original, op.21, Nº1

Gerhard Oppitz, piano

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en Fa mayor, op.14, Nº1

Trío Flieder

09.00

Módulo Educativo

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)