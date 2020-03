Programación Miércoles 4 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Enrique Granados

Romántica, danza española Nº9. Arreglo para metales de Eric Crees

Ensamble London Brass / Eric Crees

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3

Cuarteto Tatrai

Franz Liszt

Estudio de ejecución trascendental en La bemol mayor, Searle 139, Nº9 “Ricordanza”

Claudio Arrau, piano

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St.John’s Smith Square / John Lubbock

08.00



George Frideric Handel

Concerto grosso en si menor, op.6, Nº12

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ernest Bloch

Visiones y profecías para piano

István Kassai, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano

Akashi Ochi, mandolina

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

09.00



Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.84

Yefim Bronfman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

André Jolivet

Concierto para trompeta y orquesta Nº2

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen

10.00

Vicente Martín y Soler (compositor español, 1754-1806)

Sinfonía y escenas 1 y 2 del Acto I de la ópera bufa “La capricciosa corretta”

Enrique Baquerizo, barítono

Emiliano González Toro, tenor

Katia Velletaz y Raffaella Milanesi, sopranos

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset, pianoforte y dirección

Bohuslav Martinu

Fantasía y tocata

Giorgio Koukl, piano

Ludwig van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Ensamble de vientos de la Filarmónica de la República Checa

11.00

La gran aldea (Francia)

Hyacinthe Jadin

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.1, Nº1

Cuarteto Cambini – Paris

Élisabeth Jacquet de La Guerre

Sansón

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines

Emile Waldteufel (1837 – 1915)

España, op.236 y Solitude, op.174

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Alfred Walter

12.00

Clásicos a la carta

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Jenö Jandó, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Carl Maria Weber

Invitación a la danza, op.65 (1819)

Alexander Paley, piano

Giacomo Meyerbeer

Trío y Coro final del quinto acto de la ópera Roberto el diablo (1831)

Bryan Hymel, tenor

John Relyea, bajo

Marina Poplavskaia, soprano

Coro y Orquesta del Royal Opera House, Covent Garden / Daniel Oren

Grabado en vivo el 15 de diciembre de 2012

Gabriel Fauré

Elegía para cello y piano en do menor, op.24 (1880)

Steven Isserlis, chelo

Pascal Devoyon, piano

Antonín Dvořák

Obertura “En el reino de la naturaleza”, op.91

Orquesta Philharmonia de Praga / Jakub Hrůša

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música incidental para Teatro)

Matthew Locke

Música incidental para “La Tempestad” de William Shakespeare

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Michael Haydn

Música incidental para Zaïre de Voltaire

Collegiun Aureum / Franzjosef Maier

—–

Bohuslav Martinů

Sonata madrigal para piano, flauta y violín

Clifford Benson, piano

Olivert Buetterworth, violín;

William Bennett, flauta

21.00

Música Nocturna

Jean Sibelius

La doncella en la torre, JS 101

MariAnne Haggander, soprano

Tone Kruse, contralto

Erland Hagegard, tenor

Jorma Hynninen, barítono

Coro del Concert Hall de Gotemburgo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545

Mitsuko Uchida, piano

Tradicional catalán

El mariner

Mattea Musso, mezzosoprano

Miguel de Olaso, laúd

22.00

Industria Nacional

Alicia Terzián

Off the Edge

Sigurður Bragason, barítono

Ensamble Instrumental de Grenoble / Gudmundur Emilsson

Juan Pablo Simoniello (1969)

Libro de estudios Nº1

Nuntempe Ensamble

Johann Nepomuk Hummel

Septeto en re menor, op.74

Ensamble Instrumental de Buenos Aires

Grabado en vivo en el Templo de la Comunidad Amijai el 1° de diciembre de 2009

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)