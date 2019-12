Programación Miércoles 4 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Gil Mellé

Under Capricorn

Venus

Gingersnap

Marcin Wadołowski Quintet

Jazz moments

Be blues

Ninna Milner

Let me be your favorite song

Back to Wellington

Béla Bartók

Concierto para viola y orquesta

Karen Elaine, viola

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Hugo Alfven

La batalla de Breitenfeld, de la Suite orquestal Gustavo Adolfo II, op.49

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Casación en Si bemol mayor, K.99

Academy of St.Martin in the Fields / Nevlle Marriner

Fernando Sor

Divertimento para dos guitarras Nº1, op.34, “El coraje”

Ida Presti y Alexandre Lagoya, guitarras

Harald Saeverud

Variaciones sobre una canción campesina, op.15

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud

08.00

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Henry Purcell

“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey

The Parley of Instruments / Peter Holman

Arthur Honegger

Concierto para chelo y orquesta

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

09.00



Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Georg Solti

Gabriel Pierné

Concierto para piano y orquesta

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

10.00

George Frideric Handel

Dos arias y dúo, de “Acis y Galatea”

Ian Bostridge, tenor

Kate Royal, soprano

Orquesta de la Era del iluminismo / Harry Ticket

Zoltán Kodály

Nueve piezas para piano, op.3

Kornél Zempléni, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto para vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto Aulos

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Carl Nielsen

Sueño de leyenda

Nueva Orquesta Filarmonia / Jascha Horenstein

Dietrich Buxtehude

O dulcis Jesu, o amor cordis mei, BUXWV83

Opera Omnia XIX / Ton Koopman

Friedrich Kuhlau

Sonata para piano en Do mayor, op.26, Nº2

Thomas Trondhjem, piano

Hans Christian Lumbye

Vals de la Sílfide

Orquesta Sinfónica de Tivoli / David Ridell

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para piano, violín, chelo y orquesta en Do mayor, op.56

Mark Zeltser, piano

Anne-Sophie Mutter, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Domenico Scarlatti

Selección de sonatas para piano

Marcela Roggeri, piano

Carlos Guastavino

Se equivocó la paloma

Victor Torres, barítono

Dora Castro, piano

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Divertimento para orquesta de cuerdas

Orquesta de Cámara Orpheus

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº4

Albert Guinovart, piano

François Couperin

Concierto Nº10, de la colección “Les Goûts réunis”

Ensamble Musica Ad Rhenum

14.00

Max Bruch

Octeto para cuerdas en Si bemol mayor, op.póstumo

Cuarteto Kodály

Miembros del Cuarteto Auer

Zsolt Féjervári, contrabajo

Antonio Salieri

“Fra i barbari sospetti” y “D’un insultante orgoglio”, arias de Alzima de la ópera Cublai, gran Khan de los tártaros

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49

Alexander Rudin, chelo

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

15.00

Música documental (El Romanticismo)

John Field

Nocturnos para piano Nº19 en Mi mayor

Míċeál O’Rourke, piano

Héctor Berlioz

Haroldo en Italia. Sinfonía con viola obbligato. Op 16, basada en poema “Las peregrinaciones de Childe Harold” de Lord Byron (1834)

Pinchas Zuckerman, viola

Orquesta de París / Daniel Barenboim

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música de Batalla)

Joan Cerelols (1618-1676)

Misa de batalla

Coro y Ensamble Instrumental / Jordi Savall

Aram Jachaturian

Suite de la música incidental para la película La Batalla de Stalingrado

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

21.00

Música Nocturna

Edvard Grieg

Cuarteto en sol menor, op.37

Cuarteto Vertavo

Claude Bénigne Balbastre

“La Boulogne”, del Primer libro de piezas para clave

Ursula Duetscher, clave

George Enescu

Poema rumano, op.1

Coro George Enescu

Orquesta Filarmónica de Bucarest “George Enescu” / Cristian Mandeal

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº4 en Sol mayor, op.35

Trío Beaux Arts

Giacomo Puccini

Arias de las óperas Le Villi, Edgar y La Bohème

Jonas Kaufmann, tenor

Kristine Opolais, soprano

Orquesta de la Academia Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

John Jenkins

Fantasía Suite en Fa mayor

The Parley of Instruments / Peter Holman

23.00

Industria Nacional

Rolando Budini

Atemporal y Dancing fugue

Cuarteto de Saxofones 4mil

Claude (delángle) Delangle, saxofonista invitado

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 25 de octubre del año 2013

Eydilia Mell (1927-1995)

Sonata para violín y piano en re menor

Carlos Pessina, violín

Eydilia Mell, piano

Grabado en Radio Nacional el 16 de septiembre de 1959

Guillermo Zalcman

Cantata Lorquiana para voces, percusión y piano, op. 88 (2019)

Antonio Franconetti, tenor

Marcos Casanovas, barítono

Facundo Soto, piano

Ensamble de Percusión del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA / Nicolás Ravelli Barreiro

Grabado en vivo en el Salón Auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA, el 14 de septiembre de este año