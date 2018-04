Programación Miércoles 4 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Mulgrew Miller

Milestones

Every time we say goodbye

Boston Horns

Soul’s Avenue

Boogie stop shuffle

Tom Lieberman

That’s why I love you most

Guinea pig

Tee many martoonis

—————–

Dmitri Shostakovich

Suite de la música incidental para la película “Pirogov”, de Grigori Kozintsev, op.76

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Samuel Barber

Obertura para “La escuela del escandalo”, op.5

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Alexander Glazunov

Tres estudios y tres miniaturas para piano

Tatjana Franová, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor

Jean Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Pietro Locatelli

Concerto grosso en Sol menor, op.1, Nº12

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

08.00



Carl Nielsen

Serenata en vano, para quinteto de vientos y chelo

Quinteto de vientos de Bergen

Sally Guenther, chelo

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº8 en re menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Béla Bartók

Suite de danzas

Gábor Gabos, piano

09.00



Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera “Macbeth”

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Antón García Abril

Concierto Aguediano, para guitarra y orquesta

Ernesto Bitetti, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa / Enrique García Asensio

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283

Dezsö Ránki, piano

10.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para chelo y orquesta en la menor

Nicolas Altstaedt, chelo

Ensamble “Arcangelo” / Jonathan Cohen

Mijail Glinka

Obertura de Ruslán y Ludmila

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Franz Schubert

Tres impromptus para piano D.899: Nº1 en do menor, Nº3 en Sol bemol mayor y Nº4 en La bemol mayor

Jeno Jando, piano

11.00

La gran aldea (Argentina)

Luis Gianneo

Concierto Aymará para violín y orquesta

Tatiana Samouil, violín

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Constantino Gaito

Sonata para chelo y piano en fa menor, op.26

Stefan Bracher, chelo

Agustina Herrera, piano

Raúl Espoile (1888 – 1958)

La tabaquerita

Eduardo Ayas, tenor

Susana Frangi, piano

12.00

Clásicos a la carta

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42

Vladimir Ashkenazy, piano

Aram Khachaturian

Último movimiento de la Sinfonía Nº2 en mi menor, “Sinfonía de las campanas”

Orquesta Real de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Fantasía para piano, coro y orquesta en do menor, op.80

Vladimir Ashkenzy, piano

Coro y Orquesta de Clevenland / Vladimir Ashkenzy

13.00

La música del fauno

Charles Villiers Stanford (1852-1924)

Suite para violín y orquesta, op.32

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

George Frideric Handel

“Per dar pregio all’amor mio”, de la ópera Rodrigo

Julia Lezhneva, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

14.00

Ned Rorem

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / José Serebrier

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

François Couperin

El Parnaso, o La apoteosis de Corelli

Ensamble Musica Ad Rhenum

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Héctor Berlioz

Tristia

Coro Monteverdi

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54 (1842)

Evgeny Kissin, piano

Antonín Dvořák

Variaciones sinfónicas, op.78 (1877)

Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Sinfonías de Charles Ives)

Charles Ives

Sinfonía N°3, “La reunión del campamento” (1904)

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Michael Tilson Thomas

———-

Luigi Cherubini

Cuarteto N°2 en Do mayor

Cuarteto Aurora

21.00

Música Nocturna

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op. 35

Mitsuko Uchida, piano

Igor Stravinsky

Concierto de ébano

Benny Goodman, clarinete

Columbia Jazz Combo / Igor Stravinsky

Tomás Luis de Victoria

Ave Maria y O Mágnum misterium, motetes

Hespèrion XX / Jordi Savall

Johann Christian Bach

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.6, N°3

Camerata Budapest / Hanspeter Gmür

Georg Philpp Telemann

Trío sonata en sol menor

Solistas Barrocos de Amsterdam

Henri Tomassi

Concierto para trompeta y orquesta

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta Philharmonia / Esa-PekkaSalonen

Ernst Krähmer

Introducción, tema y variaciones para flauta dulce y guitarra

Michala Petri, flauta dulce

Lars Hannibal, guitarra

Gaetano Donizetti

Escena final de Lucia di Lamermoor

José Carreras, tenor

Samuel Ramey, bajo

Ambrosian Singers

Orquesta New Philharmonia / Jesús López Cobos

23.00

Industria Nacional

Honorio Siccardi (1897-1963)

Variaciones sobre un tema de Handel

Diego Martín, piano

Cristóbal Halffter

Partita para guitarra y orquesta

Ernesto Bitetti, guitarra

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Española / Enrique García Asensio

Eduardo Lagos

Pequeña suite criolla

Jorge de la Vega, flauta

Carmelo Saitta (1944)

La maga o el ángel de la noche, para medios electrónicos (1989)