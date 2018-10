Programación Miércoles 31 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Vaughn Wiester’s Famous Jazz Orchestra

Bright eyes

The days of wine and roses

Turgan Trío

The average extreme

Gloria Reuben

Change partners

You better love me

Wilhelm Bernhard Molique

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Edward German (músico y compositor inglés, 1862-1936)

Tres danzas de Enrique VIII

Orquesta Northern Sinfonía de Inglaterra / Richard Hickox

Claude Debussy

Rapsodia para clarinete y orquesta

Gervase de Peyer, clarinete

Orquesta New Philharmonia / Pierre Boulez

Dmitry Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Alexandre Dossin, piano

Leos Janacek

Suite para orquesta de cuerdas

Orquesta de Cámara de Granada / Misha Rachlevsky

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard

Franz Von Suppé

Obertura de “Los alegres bandidos”

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Yefim Bronfman, piano

Umberto Giordano

“Nemico della patria”, del Acto III de la ópera Andrea Chenier

José van Dam, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de los Países del Loira / Marc Soustrot

Albert Roussel

Suite Nº1 del ballet “Baco y Ariadna”, op.43

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard

Franz Schubert

Sonata para piano Nº19 en do menor, D.958

Nikolai Lugansky, piano

10.00

Giuseppe Tartini

Concierto para violín y cuerdas en La mayor, catálogo Dounias 96

Piero Toso, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ignaz Pleyel

Cuarteto para clarinete y tres cornos di basetto

Ensamble de clarinetes de Suiza

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106

Martin Jones, piano

11.00

La gran aldea (Finlandia)

Jouni Kaipainen

Concierto para oboe y orquesta, op.46

Helén Jahren, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Jean Sibelius

Suite de Pélleas y Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

12.00

Clásicos a la carta

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol mayor, op.100, D.929

Trio Wanderer

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania / José Serebrier

13.00

La música del fauno

Johann David Heinichen (1683 – 1729)

Obertura en Sol mayor para dos oboes, fagot, cuerdas y bajo continuo

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Martin Jones, piano

Arnold Bax

Quinteto para oboe y cuerdas

Pamela Woods, oboe

Cuarteto Audubon

14.00

Édouard Lalo

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Franciszek Lessel

Fantasía para cuarteto de cuerdas en Do mayor

Cuarteto Wilanow

Leonard Bernstein

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Leonard Bernstein

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº1 (1842)

Cuarteto Melos

Nicolai Rimsky-Korsakov

Obertura ‘La gran pascua rusa’, op.36 (1888)

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

Ferruccio Busoni

Sonatina N°2, Kind.259 (1912)

Geoffrey Douglas Madge, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Conciertos a medida)

Francis Poulenc

Concierto para órgano, cuerdas y timbales en sol menor

Maurice Duruflé, órgano

Orquesta Nacional de la Radio y Televisión de Francia / Georges Prêtre

Grabado en la Iglesia de San Esteban de París el 21 de febrero de 1961

John Williams

Concierto para chelo y orquesta

Yo-Yo Ma, chelo

The Los Angeles Recording Arts Orchestra / John Williams

21.00

Música Nocturna

Johannes Brahms

Variaciones y fuga sobre un tema de Handel, op.24

Barry Douglas, piano

Joan Tower

Fanfarria para la mujer no común N°1

Orquesta de Minnesota / Osmo Vänskä

Grabado en vivo el 21 de septiembre de 2018

Nicola Matteis

“Preludio”, “Adagio”, “Allemanda”. “Movimiento incógnito”, “Sarabanda amorosa” y “Gavota”, de la colección Falsas consonancias de melancolía

Amandine Breyer, violín

Gli Incogniti / Amandine Breyer

Arias de las óperas La Gioconda de Ponchielli, Boris Godunov de Mussorgsky, Herodías de Massenet y La Forza del Destino de Verdi

Elina Garança, mezzosoprano

Coro de la Comunidad Valenciana

Orquesta de la Comunidad Valenciana / Roberto Abbado

Héctor Tosar (1923-2002)

Gandhara. Diferencias sobre Si bemol-Mi

Eduardo Fernández, guitarra

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta National Philharmonic / Raymond Leppard

Albert Roussel

Trío para cuerdas, op.58

Trío de Cuerdas de Jerusalén

23.00

Industria Nacional

Luis de Milán

Fantasía

Adrian Le Roy

Fantasía

Francesco da Milano

Ricercare

Joan Ambrosio Dalza

Pavana a la francesa

Evar Cativiela, guitarra, laúd y vihuela

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano N°7 en do menor, op.30, N°2

Xavier Inchausti, violín

Paula Peluso, piano

Grabado en vivo en la Sala Argentina del CCK, el 1° de noviembre de 2016

Washington Castro

Valses románticos

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano el 12 de mayo del año 2000