Programación Miércoles 31 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Tom Harrell

The fast

Blue

Wynton Kelly

Weird lullaby

Tok Tok Tok

Monkey see and monkey do

Straighten up and fly right

Ferrucio Busoni

Fantasía india para piano y orquesta

Nelson Goerner, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Neeme Järvi

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La italiana en Argel

Academy of St. Martin int the Fields / Neville Marriner

Richard Strauss

Burleske para piano y orquesta en re menor

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / ilan Volkov

Marcel Grandjany

Fantasía para arpa

Yolanda Kondonassis, arpa

Richard Wagner

“Murmullos de la selva” del acto II de Sigfrido

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Dominique Merlet, piano

08.00



Edward Elgar

Cuatro danzas para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

Joaquín Turina

Danzas gitanas para piano, libros 1 y 2

Mirian Conti, piano

Luigi Cherubini

Ofertorium, del Requiem en do menor

Coro “Musicus Köln”

Nueva Orquesta Barroca Alemana / Christoph Spering

09.00

Ignaz Pleyel

Cuarteto en sol menor, op.2, Nº3

Cuarteto Enso

Józef Elsner

Gran sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

10.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para pìano y orquesta Nº1 en do mayor, op.15

Boris Berezovsky, piano

Orquesta de Cámara de Suecia / Thomas Dausgaard

Agustín Barrios Mangoré

Dos piezas para guitarra: Madrigal y Mazurka apasionada

John Williams, guitarra

Franz Schubert

Danzas alemanas, D.820. Orquestación de Antón Webern

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Bolulez

11.00

La gran aldea (Hungría)

Karl Goldmark

En Italia, op.49

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody

Erno von Dohnanyi

Cuarteto de cuerda Nº2 en Re bemol mayor, op.15

Cuarteto Kódaly

Miklos Rozsa

Tema con variaciones para violín, chelo y orquesta

Jascha Heifetz, violín

Gregor PIatigorsky, chelo

Orquesta Sinfónica RCA Víctor / Donald Voorhees

Anónimo

Dos canciones folclóricas húngaras

Ensamble Kecskés / András Kecskés

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Leif Ove Andsnes, piano

Cuarteto Artemis

Richard Strauss

Don Juan, poema sinfónico op.20

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Pietro Mascagni

“Dúo de las cerezas” de la ópera L’ amico Fritz

Stephen Costello, tenor

Ailyn Pérez, soprano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Patrick Summers

13.00

La música del fauno

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en do menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Via Nova

Domenico Cimarosa

Sonata para teclado en Sol mayor, “Perfidia”

Victor Sangiorgio, piano

14.00

Arnold Bax

Concierto para violín y orquesta

Lydia Mordkovitch, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Antonio Martín y Coll (compositor del barroco español)

Diferencia sobre las Folías

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, vihuela

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

Joseph Haydn

“Se non piange un’infelice”, de la ópera L’isola disabitata

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Les Violons Du Roy / Bernard Labadie

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Reinhold Gliere

“Los peregrinos errantes. Ilya Muromets y Svyagotor” y “El bandido Solovei”, de la Sinfonía Nª3 en si menor, op.42, “Ilya Muromets” (1911)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Edvard Grieg

Selección de las Piezas líricas, op.43 (1901)

Zoltán Kocsis, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras para chelo solo)

João Linhares

Carrapicho, para chelo solo

Raiff Dantas Barreto, chelo

Zoltán Kodály

Sonata para chelo solo, op.8

Miklós Pérenyi, chelo

Charles Gounod

Música de ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

21.00

Música Nocturna

Olivier Messiaen

Preludios para piano (1929)

Pierre-Laurent Aimard, piano

Arias de las óperas I Puritani de Bellini e I Pagliacci de Leoncavallo

Diana Damrau, soprano

Orquesta del Teatro Regio de Turín / Giannandrea Noseda

James Moody

Suite en estilo francés, para armónica y arpa

Tommy Reilly, armónica

Skaila Kanga, arpa

Nicolai Rimsky-Korsakov

Leyenda, op.29, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica Académica de la URSS / Yevgeni Svetlanov

Matthew Locke

Suite en sol menor para ensamble de violas

Newberry Consort / Mary Springfels

Mario Castelnuovo Tedesco

Selección de Las guitarras bien temperadas, op.199

Ton Huijsman y Sjaak van Vugt, guitarras

23.00

Industria Nacional

Eduardo Alemann

Episodios. Concierto para percusión y orquesta de cámara

Intérpretes no identificados en el registro

Johann Sebastian Bach

Chacona, de la Partita para violín solo en re menor, BWV 1004 (transcripción para piano de Ferruccio Busoni)

Alberto Portugheis, piano

Gerardo Gandini

Música ficción III. Tres piezas para orquesta de cámara

María Virginia Majorel, soprano

Ensamble Süden / Santiago Santero

Astor Piazzolla

Milonga del ángel

Hilda Herrera

De tinajas y La huesuda

(arreglos para cuarteto de guitarras de Jorge Labanca e Ignacio Delagnes)

Cuarteto de Guitaras de Buenos Aires