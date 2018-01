Programación Miércoles 31 de Enero

00.00 Trasnoche Jazz

Frank Strozier

Chris

Stairway to the stars

She

Toots Thielemans, Joe Pass y Niels Orsted Pedersen

Someday my prince will come

Johanne Blouin y la Vic Vogel Big Band

Until I met you

Some other time

I get a kick out of you

——————

Franz Liszt

Fantasía romántica sobre dos melodías suizas

Leslie Howard, piano

01.00

La trasnoche de la 96.7

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Las bodas de Fígaro”, K.620

Orquesta de St.John’s Smith Square / John Lubbock

Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Bela Bartok

Improvisaciones para piano sobre cantos populares húngaros, op.20

Claude Helffer, piano

Nicoló Paganini

Maestosa sonata sentimentale

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Johan Svendsen

Dos melodías islandesas para orquesta de cuerdas

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

08.00



Joseph Haydn

Sinfonía Nº55 en Mi bemol mayor, Hob.º, Nº55, “El maestro de escuela”

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Maurice Ravel

Shéhérazade, ciclo de tres canciones sobre textos de Tristan Klingsor.

Renée Fleming, soprano

Orquesta Filarmónica de Radio France / Alan Gilbert



Aaron Copland

Cuatro blues para piano

James Tocco, piano

09.00



Ernö Dohnanyi

“Ruralia Hungárica”, cinco piezas para orquesta, op.32 b

Orquesta Sinfónica de Budapest / Gyorgy Lehel

Arnold Schönberg

Tres piezas para piano op.11

Mitsuko Uchida, piano

Henry Purcell

Suite de la música incidental para El nudo gordiano desatado

The Parley of Instruments / Peter Holman

10.00

Muzio Clementi

Sinfonía Nº2 en Re mayor

Orquesta Philarmonia / Francesco D’ Avalos

John Ireland

Preludio y balada para piano

John Lenehan, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas en Do mayor, Ryom 443

László Czidra, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

11.00

La gran aldea (Bélgica)

Guillaume Lekeu

Obertura Les burgraves

Orchestre Philharmonique de Liege / Pierre Bartholomee

François-Joseph Gossec

Cuarteto con flauta Nº6 en Re mayor

Aurèle Nicolet, flauta

Le Nouveau Trio Pasquier

Cesar Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Richard Addinsell

Concierto de Varsovia

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Hugh Wolff

Astor Piazzolla

“Milonga del ángel”, “Muerte del ángel” y “Resurrección del ángel”

Horacio Lavandera, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Jacques Ibert

Tres piezas breves

Quinteto de Vientos de Filadelfia

Registro de 1956

——————–

Carl Ditters von Dittersdorf (1739-1799)

Sinfonía Nº6 en Re mayor, “La petrificación de Fineo y sus amigos”

Orquesta Failoni / Hanspeter Gmür

Antonio Vivaldi

Sum in medio tempestatum, motete, R.632

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

14.00

El compositor de la semana

Antonín Dvořák

Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

————-

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, D.157

Radu Lupu, piano

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta en re menor, op.15

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Johannes Brahms

Canción de cuna, op.49, N°4

Elly Ameling, soprano

Rudolf Jansen, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Piotr Ilych Chaikowsky

“1812”, obertura op.49

Orquesta Sinfónica de Mineapolis / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para dos mandolinas, cuerdas y continuo RV532

James Tyler y Douglas Wotton, mandolinas

Orquesta Saint Martin in the fields / Neville Marriner

Mili Balakirev

Obertura sobre un tema de marcha española

Orquesta Sinfónica de Singapur / Choo Hoey

Camille Saint Saëns

Habanera para violín y orquesta, op.83

Marat Bisengaliev, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca / Johannes Wildner

19.00

Francois Joseph Gossec

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº4

Orquesta de Cámara de Inglaterra del Norte / Nicholas Ward

Heitor Villa-Lobos

Choro para guitarra Nº1

Víctor Pellegrini, guitarra

Hector Panizza

Cuatro canciones em francés

Victor Torres, baritono

Fernando Perez, piano

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Takács

20.00

Ciclos (Canciones de Rachmaninov)

Sergei Rachmaninov

A las puertas del claustro sagrado y Nada te diré, canciones

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

“Oh, no, te ruego que no me dejes”; “Mañana” y “En el silencio de la noche secreta”, de Seis canciones, op.4

Sergei Leiferkus, bajo

Maria Popescu Joan Rodgers, mezzosoprano

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

No cantes ante mí, adorable muchacha, op.4, N°4

GalinaVishnevskaya, soprano

Mstislav Rostropovich, piano

Sergei Rachmaninov

Oh, mi campo, op.4, N°5

Nicolai Gedda, tenor

Alexis Weissenberg, piano

Sergei Rachmaninov

No fue hace tanto tiempo, amiga mía, N°6

Elisabeth Söderström, soprano

Vladimir Ashkenazy, piano

Sergei Rachmaninov

Arreglo de la canción folklórica Tú, mi bella de rosadas mejillas

Nadezhda Plevitskaya, mezzosoprano

Sergei Rachmaninov, piano

Grabación de 1926

——————

Bernhard Crusell

Concierto para clarinete y orquesta N°1 en Mi bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara Inglesa / Gerard Schwarz

21.00

Música Nocturna

Béla Bartók

Música del ballet El madarín maravilloso, op.19

Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Marain Marais

Variaciones sobre “Las folias de España”

Laurence Dreyfus, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Ingrid Haebler, pìano

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Esteban Benzecry

Rapsodia andina para chelo y piano

Dúo Balbi-Castro

Luigi Rossi

Lamento de la reina de Suecia, cantata

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Ensamble Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Johann Strauss II

Marcha egipcia, op.355

Coral Cincinnati Pops

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

23.00

Industria Nacional

Constantino Gaito

Cuarteto N°2, op.33, “Incaico”

Cuarteto Sarastro

Lalo Schifrin

Tema y diez variaciones sobre un tema original (2016)

Miriam Conti, piano

Julio Viera (1943)

Música nocturna (“Un sueño inquieto, “Berceuse” y “Noche propicia”)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jan Lathan Koenig

Grabado en vivo en el Teatro Gran Rex el 17 de septiembre del año 2007

—————-

Fritz Kreisler

Capricho gitano

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson., piano