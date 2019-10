Programación Miércoles 30 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Hank Jones

Oh, look at me now

The very thought of you

Do nothin’ till you hear from me

Pipi Piazzolla

Miserere

Armando en 7 (dedicado a Armando Manzanero)

Patricia Kaaz

T’es beau, tu sais

La foule

———-

Alexander Scriabin

El Poema del Éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Frank Bridge

Verano, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Groves

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta

Patrick Gallois, flauta

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung

Mauro Giuliani

Gran obertura para guitarra, op.61

Ernesto Bitetti, guitarra



08.00



Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Miami

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Alexander Glazunov

Suite sobre el nombre “Sacha”, op.2

Tatjana Franová, piano

09.00



Carl Philipp Emmanuel Bach

Concierto para chelo y orquesta en Si bemol mayor

Truls Mork, chelo

Orquesta de cámara “Les violons du Roy” / Bernard Labadie

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob.16, Nº50

Emanuel Ax, piano

Francis Poulenc

Leocadia, música incidental para la obra de Jean Anouilh

Ronald Van Spaendonck, clarinete

Laurent Lefevre, fagot

Thibault Vieux, violín

Stéphane Logerot, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Danielle Darrieaux, voz

10.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Alexandre Tharaud, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Alexander Vedernikov

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº1, Ryom 27

Salvatore Accardo, violín

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave



Hilding Rosenberg

Obertura de la ópera “Las marionetas”

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

11.00

La gran aldea (España)

Joaquin Turina

Rapsodia sinfónica, op.66

Jean-François Heisser, piano

Orquesta de Cámara de Lausanne / Jesús López-Cobos

Amadeo Vives

Selección de Doña Francisquita

María Bayo, soprano

Alfredo Kraus, tenor

Coro Polifónico de la Universidad de la Laguna Rondalla de Tenerife

Orquesta Sinfónica de Tenerife / Antoni Ros Marbà

Enrique Granados

Seis estudios expresivos

Thomas Rajna, piano

12.00

Clásicos a la carta

Aaron Copland

Primavera en los Apalaches

Orquesta Filarmónica de Los Angeles / Leonard Bernstein

Juan José Castro

Corales Criollos Nº1 para piano

Marcela Gonzalez, piano

13.00

La música del fauno

Jean Françaix

Concierto para piano y orquesta

Ian Hobson, piano

Sinfonia da Camera de Illinois

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Robert Schumann

Minnespiel, ciclo sobre poemas de Friedrich Rückert

Marlis Petersen, soprano

Anke Vondung, mezzosoprano

Werner Güra, tenor

Konrad Jarnot, bajo-barítono

Camillo Radicke, piano

14.00

Giovanni Benedetto Platti (1697-1763)

Concierto para oboe y orquesta en sol menor

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín

Joseph Joachim

Obertura Hamlet, op.4

Orquesta Filarmónica de Londres / Leon Botstein

Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826)

Cuarteto para cuerdas N°3 en Mi bemol mayor

Camerata Boccherini

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Frédéric Chopin

Polonesa en La bemol mayor, op.53, “Heroica” (1842)

Arthur Rubinstein, piano

Edvard Grieg

Música incidental para Sigurd el cruzado de Bjørnstjerne Bjørnson, op.22 (1872)

Håkan Hagegård, barítono

Voces Masculinas de los coros Filarmónico de Bergen, Seim Song y Vest

Orquesta Filarmónica de Bergen / Ole Kristian Ruud

Franz Liszt

Salve Regina, para armonio

Zsuzsa Elekes, armonio

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Músicas de Batalla)

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Batalla a 10

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

John Jenkins

El sitio de Newark, fantasía para cinco violas

Concordia / MarkLevy

Johan Vanhal

La batalla naval de Trafalgar y la muerte de Lord Nelson

Susanne Skyrm, piano

Ronald Moyer, narrador

Franz Liszt

La batalla de los hunos. Poema sinfónico Nº11

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

———-

Claude Debussy

Balada para piano

Gordon Fergus-Thompson, piano

21.00

Música Nocturna

Claude Debussy

Imágenes I y II para piano

Claudio Arrau, piano

Leopold Mozart

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara de la Radio del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Silvestre Revueltas

Cuarteto Nº2, “Magueyes”

Cuarteto de Cuerdas Latinoamericano

Aria del oratorio Jefté y de las óperas Andrómaca y Julio César de Handel

Joyce Di Donato, mezzosoprano

Orquesta del Mozarteum / Mark Minkowski

Karl Goldmark

Prometeo desencadenado. Obertura de concierto, op.38

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Toru Takemitsu

Y entonces supe que era el viento

Patrick Gallois, flauta

Fabrice Pierre, arpa

Pierre Henri Xuereb, viola

23.00

Industria Nacional

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº2

Xavier Inchausti, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 15 de agosto de 2014

Carlos Micháns

Après minuit (Alternancias II)

Kim Hoogvliet, saxo

Amarins Wierdsma, violín

Astrid Haring, arpa

Christiaan Saris, percusión

Mariken Zanvliet, piano.