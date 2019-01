Programación Miércoles 30 de Enero

00.00

La trasnoche de la 96.7

07.00

Y la mañana va

Uuno Klami (compositor finlandés, 1900-1961)

Obertura para “Los zapateros del monte”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en sol menor, Nº6 de El arte del violín

Suzanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Ludwig van Beethoven

Siete bagatelas para piano, op.33

Glenn Gould, piano

Lars Eric Larsson

Concertino para trompeta y orquesta de cuerdas, op.45, Nº6

Urban Agnas, trompeta

Ensamble Musica Vital / Goran Nilson

08.00



Wenceslaus Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Franz Lehar

Selección de temas de la comedia musical “Giuditta”

I Salonisti

Alexander Glazunov

Vals de Concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Malcolm Arnold

Sonata para violín y piano Nº1, op.15

Marcia Crayford, violín

Ian Brown, piano

09.00



Felix Mendelssohn

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20

Ensamble de cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Franz Schubert

Minué y trío en re menor, D.89, Nº3

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Josef Suk

Impresiones de verano, op.22b

Margaret Fingerhut, piano



10.00

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Steven isserlis, chelo

Pascal Devoyon, piano



Carl Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor

Sabine Meyer, clarinete

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Antonin Dvorak

La paloma salvaje, poema sinfónico, op.110

Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding

11.00

La gran aldea (Austria)

Franz Schreker

Suite romántica

Orquesta Tonkünstler de la Baja Austria / Uwe Mund

Erich Wolfgang Korngold

Cuarteto para cuerdas Nº3 en Re mayor, op.34

Cuarteto Chilingirian

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas Nº5 en Re mayor

Ensamble 415

John Ireland (compositor inglés: 1879 – 1962)

Leyenda para piano y orquesta

Jane Coop, piano

Orquesta de la Radio de la CBC / Mario Bernardi

14.00

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº7

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Pascal Monteilhet, tiorba

Rinaldo Alessandrini, clave

Francis Poulenc

Tema variado

Boris Berman, piano

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en Mi mayor, op.6 (1826)

Murray Perahia, piano

Franz Berwald

Sinfonía Nº3 en Do mayor, “Singular” (1845)

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme järvi

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Luigi Boccherini

Dúo para dos violines en Mi bemol mayor, op.5 Nº2

Luis Michal y Martha Carfi, violines

Frédéric Chopin

Concierto Nº2 para piano y orquesta en fa menor, op.21

Maria Joao Pires, piano

Orquesta Nacional de la Opera de Montecarlo / Armin Jordan

19.00

Federico Moreno Torroba

Arias de las zarzuelas Luisa Fernanda y Maravillas

Placido Domingo, tenor

Orquesta Sinfónica de Madrid / Manuel Moreno-Buendía

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Felix Mendelssohn

Rondeau caprichoso en Mi mayor para piano, op.14

Murray Perahia, piano

Piotr llych Chaikowsky

Francesca da Rimini

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Francisco Tárrega

Tres Mazurcas: Adelita, Mazurca en sol y Marieta

Wolfgang leedle, Guitarra

20.00

Ciclos (Los tres estilos de Carlos Chávez)

Carlos Chávez

Sonatina para cello y piano

Eduardo Vasallo, cello

Cristina Filoso, piano

Carlos Chávez

Invención I, para piano

Gayle Blankenburg, piano

Charles Gounod

Pequeña sinfonía para instrumentos de viento

Orquesta de Cámara Saint Paul / Christopher Hogwood

21.00

Música Nocturna

Aronld Schönberg

Noche transfigurada (versión para orquesta de cuerdas del compositor)

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Dimitri Mitropoulos

Francisco Guerau

“Canario”, “Villano” y “Marizápalos”, del Poema Harmonico

Hpkinson Smith, guitarra barroca

François Devienne

Sonata para oboe y continuo en Fa mayor, op.71, N°1

Burkhard Glaetzner, oboe

Christine Schornsheim, piano

Siegfried Pank, chelo

Antonín Dvořák

Obertura “En el reino de la naturaleza”, op.91

Orquesta Philharmonia de Praga / Jakub Hrůša

Alfredo Casella

Once piezas infantiles

Sandro Ivo Bartoli, piano

Franz Xaver Dussek (1731-1799)

Sinfonía en La mayor

Orquesta Barroca de Helsinki / Aapo Hakkinen

György Ligeti

Hungarian Rock

Céline Frisch, clave

23.00

Industria Nacional

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit

Iván Citera, piano

Rodolfo García Morillo (1911-2003)

Variaciones olímpicas, op.24

Orquesta Sinfónica Nacional / Víctor Tevah

Mariano Mores

El firulete (arreglo de Fernando Chiappero)

Ensamble Bayres Horns

Juampi Francisconi, percusión