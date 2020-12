Programación Miércoles 30 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Gil Mellé

Under Capricorn

Venus

Gingersnap

Marcin Wadołowski Quintet

Jazz moments

Be blues

Ninna Milner

Let me be your favorite song

Back to Wellington

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Capel Bond (compositor inglés, 1730-1790)

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Eugène Ysaÿe

Sonata para violín solo en la menor, op.27, Nº2

Lydia Mordkovitch, violín

Charles Koechlin

Cuatro piezas para flauta y piano de El álbum de Lilian, op.149

Fenwick Smith, flauta

Martin Amlin, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

William Byrd

Fair Britain isle

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73 (versión para chelo y piano)

Arto Noras, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

John Corigliano

Elegía

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Jean-Philippe Rameau

Final del primer acto de Castor y Pollux, tragédie lyrique en cinco actos

Peter Jeffes, tenor

Jennifer Smith, soprano

Orquesta y Coro Barrocos del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº8 en Re mayor, K.48

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº6 en Si bemol mayor, BWV 1051

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Nicolò Paganini

El convento del Monte San Bernardo para violín y orquesta

Franco Mezzena, violín

Orquesta de Cámara de Génova / Antonio Plotino

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post

Maria João Pires, piano

Gustav Holst

“Marcha”, de la Suite de Moorside

London Brass Virtuosi / David Honeyball.

07.00

Y la mañana va

Reinhold Gliere

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.8

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Stephen Gunzenhauser

Fernando Sor

Variaciones para guitarra sobre un tema de Mozart

Andrés Segovia, guitarra

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera “Eumene”

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Edvard Grieg

Tres piezas líricas, op.54

Jan Henrik Kayser, piano

Josef Suk

Fantasía para violín y orquesta en re menor

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Paul Hindemith

Música de concierto para cuerdas y metales, op.50

Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.33

Davide Teodoro, clarinete

Aldo Orvieto, piano

Nicoló Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Anton Bruckner

“Christus factus est pro nobis”, motete para coro a cappella

La Chapelle Royale y Collegium Vocale / Philippe Herreweghe

Georg Philipp Telemann

Cuarteto para flauta, violín, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Solistas Barrocos de Ámsterdam

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Beaux Arts

Christoph Wagenseil

Concierto para trombón y orquesta en Mi bemol mayor

Alain Trudel, trombón y dirección

Orquesta Northern Sinfonia

Percy Grainger

Seis arreglos para piano sobre canciones folklóricas irlandesas

Martin Jones, piano

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Charles Dollé

Suite para viola y continuo Nº2 en do menor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba

Robert Kohnen, clave

Peter Benoit

Concierto para piano y orquesta en do menor, op.43b

Luc Devos, piano

Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Wolfgang Amadeus Mozart

“Là ci darem la mano” de la ópera Don Giovanni

Kathleen Battle, soprano

Plácido Domingo, tenor

Orquesta del Metropolitan Opera House / James Levine

15.00

Feria de Antigüedades (Susana Antón)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)